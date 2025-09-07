Continuarán gasolineros de Cajeme con el pacto

Los empresarios del sector de los combustibles en el Municipio de Cajeme decidieron "aguantar" con el pacto para conservar el precio de la gasolina regular en un tope máximo de 24 pesos, hasta el mes de noviembre, para estar acorde con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló Francisco Javier Rivera Elizondo.

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) en Ciudad Obregón mencionó que, sin embargo, es difícil conservar el precio si no hay incentivos gubernamentales, como es el subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que desde abril no se da a la gasolina y desde hace cinco semanas no existe tampoco para el diésel.

En cuanto al precio actual de los combustibles en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Ciudad Obregón, dijo que la gasolina regular o Magna está en 21.796 pesos por litro; la Premium en 23.552 pesos, mientras que el diésel automotriz cuesta 23.721 pesos por litro.

En su caso, comentó que a ese precio se le deben sumar 15 centavos por litro, que es el costo extra del distribuidor al empresario que vende al menudeo.

Señaló que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, al mantener el precio sin incremento se busca evitar un aumento en la inflación ante posibles ajustes fiscales.

Se dijo que el acuerdo será revisado a fines de noviembre, porque el Gobierno realizaría adecuaciones de la Miscelánea Fiscal, además de un posible ajuste al IEPS.

El sostener el precio máximo de la gasolina regular en 24 pesos tiene como propósito frenar la inflación