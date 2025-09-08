Aplican programa emergente de bacheo en Cajeme tras el paso de tormenta tropical Lorena

Debido a las afectaciones que dejó en algunas vialidades la tormenta tropical Lorena, la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos puso en marcha un programa emergente de bacheo con 20 cuadrillas, con el objetivo de mitigar los riesgos para quienes transitan por las diferentes zonas, principalmente al sur de la ciudad, donde hubo mayor afectación.

El titular de la dependencia, Gerardo Sastré Iriarte, explicó que se inició por el primer cuadro de la ciudad, así como los ejes viales principales, donde se trabajará durante esta semana. Posteriormente, se continuará de manera paulatina por el resto del municipio.

"Traemos ya los principales daños en el primer cuadro de la ciudad, vamos a durar 2 o 3 días para irnos extendiendo hacia afuera, se atienen algunos problemas puntuales en la Calzada Francisco Villanueva, en la calle 300, Chihuahua y Nicolás Bravo. Cada vez que se presentan este tipo de problemas meteorológicos nos van a causar baches, no lo podemos negar, el tema es resolver y hacerlo rápido", dijo.

Con las precipitaciones que se registraron en Cajeme, también hubo problemas con el alumbrado público, por apagones que se suscitaron en las colonias, casos que siguen atendiéndose por parte de la dependencia en mención, en coordinación con la empresa EMCO, encargada de garantizar este servicio de iluminación.

"Se presentaron problemas por la humedad, el cableado, en algunas partes hubo daños por los árboles, pero se están atendido todos los casos en tiempo y forma", mencionó.