Busca activista Mara Romero mejorar ambiente comunitario en Cereso

Ciudad Obregón

Gestiona la implementación del proyecto Mujeres sembrando la paz

Sep. 09, 2025
La activista Mara Romero se encuentra en gestiones para implementar el proyecto Mujeres sembrando paz, con el cual se busca mejorar el ambiente comunitario en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, ya que además de estar sobrepoblada, cerca del 90 por ciento del área femenil tiene problemas de adicciones y esto afecta el entorno.

“Este es un proyecto diseñado para generar un entorno armónico dentro del Cereso. Actualmente tenemos una población de 170 mujeres, está sobrepoblado como nunca. Hay jovencitas con hijos, por lo que es urgente fomentar habilidades socio emocionales, provocar un diálogo restaurativo que se sume a las expresiones culturales, que puedan llegar a consolidar valores de respeto, empatía y no violencia. Esto nos ayudará muchísimo a cambiar el clima de nuestra comunidad, nos apoyará para facilitar la comprensión y la resolución de conflictos internos, y patrones familiares”, explicó.

Actualmente se requieren de acciones con urgencia que atiendan la problemática que se vive en torno al ambiente dentro de las instalaciones. “El proyecto ya está terminado, estoy moviéndome como activista independiente para ver cómo lo activamos y es a manera de urgencia. Es muy importante que haya iniciativas que fortalezcan la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el manejo saludable de las emociones”, mencionó.

Agregó que las acciones principales estarán centradas en la sanación emocional, la reducción de la ansiedad, el promover el contacto efectivo, el diálogo y el sentido de pertenencia de las reclusas con sus hijos, entre otras.

Javier Zepeda
