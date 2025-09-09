¿A dónde viajar en avión desde Ciudad Obregón sin escalas en septiembre 2025?

El Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón cuenta este mes con un total de 73 vuelos comerciales directos, pero tomando en cuenta que ya transcurrieron los primeros nueve días de septiembre, aún quedan disponibles 64 vuelos sin escalas hacia distintos destinos del país.

Entre las opciones más demandadas se encuentra la Ciudad de México, con múltiples frecuencias operadas por Aeroméxico y Viva Aerobus en horarios matutinos y vespertinos, además de las salidas de Volaris.

También destacan los vuelos directos a Guadalajara, disponibles varias veces por semana con Volaris, lo que facilita viajes tanto de negocios como de turismo.

RUTAS DESTACADAS POR AEROLÍNEA Y HORARIOS

Aeroméxico: Ciudad de México con vuelos matutinos y vespertinos (8:05 a.m. y 5:40 p.m.), además de Monterrey y Guadalajara en fechas específicas.

Volaris: ofrece salidas a Guadalajara, Tijuana y Monterrey, con horarios entre 7:00 a.m. y 9:40 a.m.

Viva Aerobus: conecta con CDMX (8:05 a.m.), Monterrey y NLU (Toluca/Felipe Ángeles), además de La Paz.

ASG: vuelos regionales a San José del Cabo, La Paz y Ciudad Constitución.

CAMBIOS DE VUELOS Y HORARIOS ESPECIALES

El calendario dado a conocer por la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) alerta sobre posibles ajustes sin previo aviso en los siguientes vuelos programados para este mes.

Aeroméxico – CDMX, 15 de septiembre: vuelo de 14:39 hrs confirmado, el de 17:40 hrs cancelado.

vuelo de 14:39 hrs confirmado, el de 17:40 hrs cancelado. Aeroméxico – CDMX, 16 de septiembre: se suspende el vuelo de 8:05 hrs.

se suspende el vuelo de 8:05 hrs. Volaris – Tijuana: vuelo especial el 18 de septiembre a las 7:20 hrs.

vuelo especial el 18 de septiembre a las 7:20 hrs. Volaris – Tijuana: vuelo confirmado el 11 de septiembre a las 21:42 hrs.

RECOMENDACIONES PARA APROVECHAR LOS VUELOS DIRECTOS

Viajar sin escalas significa ahorrar tiempo y evitar complicaciones, pero también puede representar un ahorro económico si se planea bien.

Comprar los boletos con anticipación (al menos con cuatro semanas previas) permite acceder a mejores tarifas, especialmente en rutas con alta demanda como CDMX y Guadalajara. Además, elegir vuelos en martes o miércoles suele ser más barato que hacerlo en fin de semana, y los horarios muy tempranos o nocturnos tienden a tener precios más bajos.

Otra recomendación útil es activar alertas de precios en aplicaciones de aerolíneas o agencias digitales, ya que las promociones suelen durar pocas horas. En el caso de los viajeros con flexibilidad, considerar aeropuertos alternativos como Monterrey puede representar un ahorro frente a los vuelos directos hacia CDMX.