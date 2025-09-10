IMSS: Sonora tiene recuperación de empleos

Sonora tuvo una recuperación en empleos durante agosto, luego de tres meses consecutivos de pérdidas, de acuerdo a la Información Estadística de Puestos de Trabajo Registrados por los Patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para agosto, el IMSS registró en Sonora 642 mil 075 puestos de trabajo formales, lo que mostró un incremento de mil 038 nuevos espacios laborales con relación al mes inmediato anterior, lo que representó la primera recuperación desde mayo.

Pese al incremento, sectores como el Comercio, Industria de la Transformación y Servicios, retrocedieron en la generación de empleos en Sonora, mientras que la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza, junto con las Industrias Extractivas crecieron.

Durante agosto, los municipios que más registraron empleos fueron Hermosillo con 263 mil 632, Cajeme 107 mil 082 y Nogales con 77 mil 021.

PREDOMINAN HOMBRES EN EL MERCADO LABORAL

Durante el mes de agosto, estuvieron registrados en Sonora 379 mil 382 hombres en espacios laborales formales de Sonora, mientras que mujeres fueron 262 mil 292 mujeres y una persona que se identificó como no binaria.

Los ingresos por sexo fueron en promedio 641.25 pesos diarios para hombres, mientras que las mujeres fueron 537.87 pesos y la persona identificada como no binaria percibió 292.0 pesos.

Pese al incremento en los empleos del mes pasado, no se han logrado recuperar los empleos que se perdieron durante los primeros siete meses del año.