Serie del Rey 2025 de LMB: ¿Cuándo y dónde ver?

La Serie del Rey 2025 ya está definida y enfrentará a los Diablos Rojos del México contra los Charros de Jalisco en la lucha por el título de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y por ser el primer equipo en levantar el nuevo trofeo.

La contienda arrancará este miércoles 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los escarlatas, quienes obtuvieron el mejor récord en temporada regular.

Los capitalinos de Lorenzo Bundy llegan con la misión de defender su corona y buscar el bicampeonato de la liga, mientras que los Charros. comandados por Benjamín Gil intentarán cerrar un ciclo histórico tras haber conquistado la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y alcanzar el subcampeonato en la Serie del Caribe.

FECHAS Y HORARIOS DE LA SERIE DEL REY 2025

La gran final del beisbol mexicano se extenderá hasta el 18 de septiembre en caso de llegar a un séptimo y definitivo duelo. Así quedaron programados los encuentros:

Juego 1: Charros vs. Diablos Rojos – miércoles 10 de septiembre, 19:00 hrs.

¿DÓNDE VER LA SERIE DEL REY 2025 EN VIVO?

La Liga Mexicana de Beisbol ha ampliado su presencia en canales de difusión de manera que la final de la LMB 2025 contará con una amplia cobertura en televisión y streaming para los aficionados.

Televisión: Canal 6, ESPN, TVC Deportes, Hi Sports y AyM Sports.

Streaming: Disney+, LMB TV y Claro Sports (YouTube).

Con estas opciones, la Serie del Rey 2025 promete ser un espectáculo imperdible para todos los fanáticos del beisbol mexicano.