Giménez al rescate

Después de ir ganando en el primer tiempo, Corea del Sur le dio la vuelta a la selección azteca, pero entró Santiago Giménez para volver a empatar el juego.

LA SELECCIÓN NO PUDO CONTRA LAS 2 MEJORES SELECCIONES DE ASIA

México jugó contra Japón y Corea, empatando los dos partidos. Un saldo negativo que tendrán que corregir rumbo a la Copa del Mundo.

Raúl Jiménez anotaría para el cuadro tricolor, pero la respuesta de los asiáticos vendría en la segunda mitad, donde los tigres se irían con todo, logrando remontar 2-1. Sin embargo, entró "Bebote" Giménez a resolver y a poner el empate ante Corea del Sur.

POCOS PARTIDOS DE PREPARACIÓN

México, al estar ya clasificado por ser anfitrión, no juega partidos de clasificación y ha tenido que buscar la manera de organizar partidos de preparación. Incluso han jugado contra clubes para poder tener actividad rumbo a la Copa del Mundo 2026.