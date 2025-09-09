  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Este es el récord de Cristiano Ronaldo que Lionel Messi ya no podrá alcanzar

Durante el juego de Portugal contra Hungría, que forma parte del clasificatorio rumbo al Mundial 2026, CR7 volvió a ser protagonista

Sep. 09, 2025
Las comparaciones entre los logros del argentino y el portugués son constantes.
Las comparaciones entre los logros del argentino y el portugués son constantes.

Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la edad es solo un número. A sus 40 años, el portugués mantiene un nivel competitivo de élite y este 9 de septiembre alcanzó el título de máximo goleador en las eliminatorias mundialistas, un récord que Lionel Messi ya no podrá alcanzar.

Durante el juego de Portugal contra Hungría, que forma parte del clasificatorio rumbo al Mundial 2026, CR7 volvió a ser protagonista pues al minuto 58, tras un centro al área, la jugada terminó en penal luego de una mano del defensor rival.

Fiel a su estilo, Ronaldo tomó el balón y definió con potencia al poste izquierdo para marcar el 1-2 momentáneo. Ese gol lo llevó a sumar 39 tantos en eliminatorias mundialistas, cifra que lo coloca en la cima junto al guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz, quien logró la misma marca en 47 encuentros.

¿POR QUÉ MESSI NO PODRÍA IGUALAR ESTA MARCA?

Messi, por su parte, se queda en la tercera posición con 36 goles en este rubro. Aunque el argentino sigue brillando con el Inter de Miami y levantó la Copa del Mundo en 2022, este récord en específico ya no está a su alcance.

La razón es que a la actual eliminatoria de Conmebol solo resta una jornada y Lionel Scaloni no planea convocarlo. Pensar en que Messi dispute la siguiente clasificación rumbo al 2030 resulta prácticamente imposible, sobre todo por su edad y el natural relevo generacional en la Albiceleste.

LOGRO EXCLUSIVO PARA CR7

De esta manera, Cristiano Ronaldo se adueña de una marca que parecía intocable y que reafirma su vigencia en el máximo nivel. Mientras las comparaciones entre ambos continúan dividiendo opiniones en el debate futbolístico, este registro quedará como un logro exclusivo de CR7, un récord que ni siquiera Messi podrá borrar de la historia.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Selección Mexicana: México jugará su último juego de esta fecha FIFA ante Corea del Sur
Deportes

Selección Mexicana: México jugará su último juego de esta fecha FIFA ante Corea del Sur

Septiembre 09, 2025

El Tri reveló la lesión que sufrió Edson Álvarez contra Japón y es baja para el enfrentamiento ante el equipo asiático

¿Cuándo arranca la Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol?
Deportes

¿Cuándo arranca la Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol?

Septiembre 08, 2025

Los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco disputarán la Serie del Rey 2025; se jugará al mejor de siete encuentros

Alumno de Cobach Sonora gana medalla de plata en Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física 2025
Deportes

Alumno de Cobach Sonora gana medalla de plata en Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física 2025

Septiembre 08, 2025

El joven fue seleccionado para representar a México en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe gracias a los excelentes resultados obtenidos