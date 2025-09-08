Alumno de Cobach Sonora gana medalla de plata en Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física 2025

A través de un boletín se dio a conocer que, Alán Flores Alaniz, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), conquistó la medalla de plata en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física 2025 (Ocaffi), celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, y con esta hazaña puso en alto el nombre de México.

Alán Flores, estudiante de quinto semestre, del plantel Caborca, alzó la Bandera de México al ser declarado ganador en la final del certamen internacional, realizado del 31 de agosto al 5 de septiembre.

CELEBRACIÓN

El director general de Cobach, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, destacó que el triunfo de Alán Flores, gracias a su excelente desempeño, es motivo de gran orgullo para la comunidad escolar del Colegio de Bachilleres.

Al enviarle una amplia felicitación, expresó que este logro, al haber obtenido la medalla, pone en alto el nombre de México, de Sonora y del subsistema educativo.

Alán fue seleccionado para representar a México en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe gracias a los excelentes resultados obtenidos en competencias previas, entre ellos, la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Física, además de primeros lugares en concursos estatales.