Carlos Alcaraz campeón del US Open y vuelve al número uno del mundo

El español Carlos Alcaraz volvió a brillar en Nueva York. Este domingo se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera tras vencer al italiano Jannik Sinner en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Con este título, el murciano recupera el número uno del ranking mundial dos años después y suma ya seis "Grand Slams", dos de ellos en 2025 (Roland Garros y US Open).

La rivalidad entre ambos, bautizada como "Sincaraz", vive su momento más intenso: es la primera vez en la historia que dos jugadores disputan tres finales de Grand Slam en la misma temporada. Alcaraz se llevó Roland Garros, Sinner conquistó Wimbledon y ahora el español volvió a imponerse en Estados Unidos, el mismo torneo donde inició su leyenda en 2022.

CARLOS ALCARAZ IS A TWO-TIME US OPEN CHAMPION.



That smile on his face says it all







pic.twitter.com/bQtNqWYxJD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025

UNA FINAL EMOCIONANTE

La final tuvo varios giros. Alcaraz arrancó con un tenis agresivo que le dio el primer set con comodidad. Sinner reaccionó en el segundo, alargando los puntos y aprovechando fallos puntuales de su rival.

El tercer set lo dominó en el español con un parcial de 6-1. En el cuarto, Alcaraz quebró en el momento clave y cerró el partido en dos horas y 42 minutos.

El triunfo tiene aún más valor considerando que Sinner llegaba con una racha de 27 victorias seguidas en Grand Slams sobre pista rápida. Esta vez, el bajo porcentaje de primeros saques (48 %) le pasó factura ante un Alcaraz más sólido y creativo.

ALCARAZ TIENE DOMINIO EN LA TEMPORADA

Con este título, Alcaraz se afianza como el gran dominador de la temporada al acumular un balance de 61-6, siete títulos en total y es el jugador con más victorias en el año. Además del trofeo, se llevó un premio récord de 5 millones de dólares, el mayor en la historia de un Grand Slam.

"Te veo más que a mi familia", bromeó Alcaraz a Sinner durante la ceremonia, reflejando la intensidad de una rivalidad que promete marcar una era en el tenis.