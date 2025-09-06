  • 24° C
Diablos Rojos es bicampeón de la Zona Sur en LMB: disputará Serie del Rey ante Charros de Jalisco

Piratas de Campeche termina su participación en la temporada tras haber llegado a la Serie de Campeonato de Zona después de más de 21 años

Sep. 06, 2025
En su estadio, los Diablos alzaron el título de Zona.

LosDiablos Rojos del México ganaron este día la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y con ello sellaron su pase a la Serie del Rey 2025 al imponerse por marcador de 12-6 a los Piratas de Campeche en el juego seis.

Los Escarlatas son ahora bicampeones del sur y buscarán un nuevo título para seguir consolidándose como los máximos ganadores de la también llamada "Liga de verano".

El equipo construyó su victoria con una ofensiva que sumó 11 carreras entre la cuarta y sexta entrada, incluyendo dos rallies de tres anotaciones y uno más de cinco en el sexto inning, asegurando así el boleto a la final.

Los Diablos conectaron un total de 14 imparables, con actuaciones destacadas del exyaqui Carlos Sepúlveda (3 hits, 3 carreras anotadas) y José Marmolejos (3 hits, 3 carreras producidas). Río Ruiz añadió un cuadrangular de dos carreras y terminó la noche con cuatro impulsadas.

En la loma, Brooks Hall abrió el juego con labor de 4.1 entradas, 7 hits y 4 carreras, sin decisión. El bullpen fue clave para mantener la ventaja, con destacadas apariciones de Nick Vespi, Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku, quienes colgaron los últimos ceros y preservaron la victoria.

ASÍ FUE EL JUEGO

Los Piratas, que dieron la sorpresa esta temporada, iniciaron agresivos al anotar dos carreras en la primera entrada y otras dos en la segunda, tomando ventaja de 4-1. Sin embargo, los Diablos Rojos reaccionaron con fuerza pues anotaron 3 en la cuarta, 3 más en la quinta y un explosivo rally de 5 carreras en la sexta entrada, que marcó el rumbo definitivo del encuentro.

A pesar de un breve intento de respuesta por parte de Campeche (dos carreras en la sexta), los escarlatas mantuvieron el control gracias a su bullpen.

PRÓXIMO RETO: SERIE DEL REY 2025

Los Diablos Rojos del México se enfrentarán a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey, que comienza el próximo miércoles 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Fechas y horarios confirmados:

  • Juego 1: Miércoles 10 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú
  • Juego 2: Jueves 11 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú
  • Juego 3: Sábado 13 de septiembre | 18:00 hrs | Estadio Panamericano
  • Juego 4: Domingo 14 de septiembre | 17:00 hrs | Estadio Panamericano
  • Juego 5 (si es necesario): Lunes 15 de septiembre | 19:30 hrs | Estadio Panamericano
  • Juego 6 (si es necesario): Miércoles 17 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú
  • Juego 7 (si es necesario): Jueves 18 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú
César Leyva
César Leyva
