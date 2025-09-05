Luis “Koreano” Torres consigue descomunal victoria

Con un potente golpe al rostro con la mano izquierda, Luis “Koreano” Torres mandó a la lona a Jonathan Cardoso y consiguió el nocaut técnico en el noveno asalto, a los 2 minutos con 59 segundos. Fue un combate donde ambos peleadores dejaron todo sobre el cuadrilátero, pero el sonorense nunca dejó de buscar su mejor golpe y lo encontró en el momento justo, firmando así su segunda victoria consecutiva en territorio estadounidense.

“Koreano” Torres trabajó al rival con paciencia hasta encontrar la manera de soltar uno de sus mejores impactos. Aunque Cardoso intentó levantarse, no estaba en condiciones, por lo que la pelea se reanudó solo para que el de Ciudad Obregón completara la obra y se quedara con el título Intercontinental Ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

DESARROLLO DEL COMBATE

En el primer asalto, ambos peleadores iniciaron con estudio, pero fue Torres quien propuso más. Cardoso conectó un jab que dañó el rostro del mexicano y, al final del round, un cabezazo accidental provocó una cortada en la nariz del sonorense.

Durante el segundo asalto, el “Koreano” se enfrasca en intercambios y por momentos saca ventaja, aunque Cardoso reaccionó para equilibrar. El de Obregón recibió una amonestación por golpe bajo, sin consecuencias mayores, y cerró con una buena combinación a dos manos.

En el tercero, Cardoso insistió sobre el rostro dañado de Torres, mientras el mexicano buscó castigar arriba y abajo, conectando uppercuts que hicieron daño, aunque el brasileño respondió con contragolpes efectivos.

El cuarto asalto mostró a Torres insistiendo al cuerpo, pero Cardoso aprovechó las pausas del mexicano. Un derechazo sólido del sonorense estremeció al brasileño, aunque en la corta distancia este logró equilibrar.

En el quinto, Torres cambió estrategia y empezó a contragolpear, mientras las cortadas en su rostro se hacían más evidentes. Fue un round de menor intensidad para ambos.

Para el sexto asalto, Cardoso conectó rectos de izquierda que agravaron la herida en la nariz del sonorense. Sin embargo, Torres reaccionó con combinaciones que pusieron en aprietos al brasileño.

El séptimo se vio a un Torres más agresivo, atacando al cuerpo y conectando con combinaciones que hicieron sangrar a Cardoso, demostrando su poder.

En el octavo, el mexicano siguió proponiendo y aprovechó su mayor alcance. Cardoso respondió, pero ya sangraba de la nariz y lucía desgastado.

Finalmente, en el noveno asalto, ambos salieron a buscar el cierre. Torres conectó un potente izquierdazo que mandó a Cardoso a la lona. Aunque se levantó, lo hizo desorientado y, tras una ráfaga de golpes, el réferi detuvo el combate a los 2:59 minutos, decretando el nocaut técnico a favor del orgullo de la colonia Cajeme, Luis “Koreano” Torres.

Con esta victoria, el obregonense se coronó campeón Intercontinental Ligero de la AMB.