Chivas gana a León pese a falla viral de Chicharito previo al Clásico Nacional

Chivas logró una valiosa remontada ante León en un partido amistoso disputado en Chicago, que sirvió como preparación durante la pausa por la Fecha FIFA.

El equipo tapatío venció 2-1 con una destacada actuación de Erick Gutiérrez, quien firmó dos asistencias que revivieron al Rebaño en la recta final del encuentro.

El duelo inició cuesta arriba para los rojiblancos. A los 16 minutos, León se adelantó gracias a una gran jugada colectiva entre Funes Mori y Arcila, que terminó con Emi Rodríguez enviando el balón al fondo de las redes.

El Guadalajara respondió hasta el minuto 80, cuando "La Hormiga" González aprovechó un peinazo de Erick Gutiérrez tras un saque de banda para empatar el marcador. Cinco minutos después, llegó la voltereta con un golazo del "Vaquero" Cade Cowell, quien recibió un pase filtrado del Guti y definió cruzado dentro del área.

CHICHARITO ABANICA EN ÁREA CHICA Y FALLA UN GOL

Javier "Chicharito" Hernández fue titular, pero protagonizó la falla más comentada del encuentro: completamente solo en el área chica, tras un recentro, no logró conectar el balón frente al arco vacío.

La acción rápidamente se viralizó, aumentando las críticas hacia el delantero, que apenas suma tres goles desde su regreso al club.

Chivas, antepenúltimo en la tabla de la Liga MX, buscará trasladar esta inyección anímica al torneo local. América, en cambio, llega al Clásico como sublíder.

Con una ofensiva encendida gracias a Cowell y González, y un Gutiérrez encendido en la creación, el Rebaño espera llegar en forma para uno de los duelos más esperados del fútbol mexicano.