México y Japón firman empate sin goles en un amistoso carente de emociones

El enfrentamiento amistoso entre México y Japón de este sábado 6 de septiembre terminó con un empate 0-0 en un partido sin grandes emociones.

A pesar de tratarse de un duelo con historial previo, el compromiso careció de ritmo, profundidad ofensiva y jugadas destacadas, lo que provocó críticas en redes sociales, donde muchos calificaron el encuentro como aburrido.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Desde el inicio, ambas selecciones mostraron intención de controlar el balón, pero sin claridad en el último tercio. Las llegadas a portería fueron escasas y las faltas constantes cortaron cualquier intento de fluidez en el juego.

A lo largo del encuentro, se registraron múltiples interrupciones por faltas y lesiones, lo que contribuyó al ritmo trabado y la falta de espectáculo.

MÉXICO MANTIENE "DOMINIO HISTÓRICO" SOBRE JAPÓN

En cuanto al historial, este fue el séptimo encuentro entre México y Japón a nivel mayor. El balance favorece al conjunto tricolor con cinco victorias, un empate (el de hoy) y una sola derrota frente al equipo nipón, ocurrida en 1996.

En duelos oficiales, México sigue invicto ante Japón, con victorias en las Copas Confederaciones de 2005 y 2013.

Pese a los múltiples cambios realizados en el segundo tiempo por ambos técnicos, el marcador no se movió. Destacaron algunos intentos aislados de jugadores como Hirving Lozano y Érik Lira por parte de México, así como de Kaoru Mitoma y Takumi Minamino en el cuadro japonés, pero sin consecuencias en el marcador.

En el minuto 90 + 2 César Montes fue expulsado del encuentro tras una jugada que tuvo que revisarse en el VAR.

MEMES NO PERDONAN LO ABURRIDO QUE FUE EL ENCUENTRO

Al finalizar el encuentro, las redes sociales se inundaron de comentarios de aficionados decepcionados, quienes expresaron su frustración por la falta de intensidad y emociones. Memes, críticas referentes a que ambas selecciones dejaron mucho qué desear en el campo, no se hicieron esperar en internet.