Cristiano Ronaldo anotó hoy dos goles: ¿cuántos le faltan para los 1000?

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el futbol mundial. A sus 40 años, el astro portugués marcó hoy un doblete en la contundente victoria 5-0 de Portugal sobre Armenia, alcanzando la impresionante cifra de 942 goles oficiales en su carrera profesional, acercándose cada vez más a la marca de los 1000 goles.

El capitán luso abrió su cuenta goleadora en el partido con una buena definición y luego selló su doblete con un fuerte disparo desde fuera del área, como lo hacía en sus mejores épocas.

Con estos tantos, suma ya 140 goles con la Selección de Portugal, ampliando su récord como máximo goleador del futbol internacional masculino.

¿CUÁNTOS GOLES LE FALTAN PARA LOS MIL?

Con los 942 tantos alcanzados, Cristiano Ronaldo está a solo 58 goles de llegar a los 1000, una hazaña que nunca ha sido alcanzada por un futbolista en la era moderna con cifras oficialmente verificadas.

La búsqueda de este récord continúa tanto con la selección nacional como con su club actual, Al Nassr de Arabia Saudita, con quien recientemente renovó contrato.

CAMINO AL SEXTO MUNDIAL

Más allá de sus goles, Ronaldo también tiene la vista puesta en un objetivo aún más histórico, pues el próximo año jugará su sexto Mundial, algo que solo él y Lionel Messi podrían lograr si participan en la Copa del Mundo 2026.

A pesar de haber conquistado la Eurocopa, cinco Champions League y múltiples títulos en ligas europeas, el Mundial sigue siendo el gran trofeo que se le resiste. Messi lo levantó con Argentina en 2022, lo que añade una nueva motivación para CR7 en la recta final de su carrera.