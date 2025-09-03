México vs Portugal: Cristiano Ronaldo estaría en la reinauguración del Estadio Azteca 2026

Cristiano Ronaldo, la estrella del futbol internacional, podría venir a México a reinauguración delEstadio Azteca (ahora Estadio Banorte) en marzo de 2026 pues se anunció que el primer juego en el remodelado recinto será un amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez de Fox Sports, este partido fue acordado entre la FMF y la federación portuguesa como parte de la preparación hacia la Copa del Mundo de 2026, de la cual México será sede junto con Estados Unidos y Canadá.

Aunque es pronto para confirmar la presencia de CR7, todo apunta a que sí podría estar y sería el máximo atractivo para volver a llenar el Estadio que actualmente sigue en remodelación.

¿CUÁNDO FUE EL ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE MÉXICO Y PORTUGAL?

El último duelo oficial entre ambas selecciones se dio en la Copa Confederaciones de Rusia 2017, donde México cayó 2-1 en tiempos extra en el partido por el tercer lugar.

En aquella ocasión, Cristiano Ronaldo no estuvo presente debido al nacimiento de sus gemelos, pero para 2026 el astro portugués, con 40 años de edad, podría disputar su última Copa del Mundo.

ESTAS RENOVACIONES SE HARÁN AL ESTADIO

El Coloso de Santa Úrsula reabrirá sus puertas con importantes mejoras para convertirse en uno de los estadios más modernos de Latinoamérica pues contará con césped híbrido europeo con estándares FIFA. Además, se colocarán pantallas LED gigantes y WiFi 6.

Otra de las mejoras es que tendrá un sistema de audio envolvente con más de 300 bocinas y capacidad ampliada a 90 mil aficionados.

Estas remodelaciones consolidan al Azteca como sede principal del Mundial 2026 y recinto de la ceremonia inaugural.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN MEXICANA RUMBO AL MUNDIAL

La FMF confirmó ocho partidos amistosos antes de la Copa del Mundo:

2025: Japón (6 septiembre), Corea del Sur (9 septiembre), Colombia (11 octubre), Ecuador (14 octubre), Uruguay (15 noviembre), Paraguay (18 noviembre).

(6 septiembre), (9 septiembre), (11 octubre), (14 octubre), (15 noviembre), (18 noviembre). 2026: Portugal (28 marzo, Estadio Azteca Banorte) y un rival más en Estados Unidos.

Con esta agenda, el equipo dirigido por Javier Aguirre busca llegar en su mejor momento a la máxima justa del futbol.