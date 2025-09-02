Memo Ochoa negocia su regreso a la Liga MX con Querétaro

Guillermo "Memo" Ochoa podría regresar al futbol mexicano . Según información del periodista Paco Arredondo de TUDN, el portero mundialista ya está en pláticas con los Gallos Blancos del Querétaro para convertirse en su nuevo refuerzo de cara al torneo actual de la Liga MX.

Los agentes del arquero mexicano han iniciado conversaciones formales con la directiva del club queretano, en busca de concretar su fichaje. Se espera que las negociaciones continúen este miércoles, con un interés genuino por ambas partes, lo que aumenta las posibilidades de un acuerdo inminente.

SE CAE POSIBILIDAD EN ESPAÑA

Con el cierre del mercado de fichajes en Europa, las opciones internacionales para Ochoa se redujeron drásticamente. Aunque previamente se le vinculó con Pumas y el Burgos CF de España, opción que finalmente se cayó, su futuro apunta nuevamente a la Liga MX.

Cabe recordar que la última participación de Memo Ochoa en el futbol mexicano fue con el Club América durante el Torneo Apertura 2022.