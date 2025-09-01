Memo Ochoa se queda sin equipo en Europa: frustrado su fichaje con Burgos CF

Guillermo "Memo" Ochoa no continuará su carrera en Europa, al menos por ahora. El portero mexicano de 40 años no logró concretar su fichaje con el Burgos CF de la Segunda División de España, donde se esperaba que firmara por un año.

De acuerdo con diversos reportes, la negociación se cayó en el último día del mercado de transferencias, justo antes de que pudiera estampar su firma con el club español.

Esta situación complica sus aspiraciones de mantenerse activo en el futbol europeo, un punto clave para seguir en la pelea por un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Ochoa terminó contrato con el AVS de Portugal tras la temporada 2024-25, en la que disputó 23 partidos. Durante el verano evaluó opciones para extender su carrera en el Viejo Continente, pero la caída del acuerdo con el Burgos lo deja actualmente sin equipo.

¿SE PERDERÁ EL MUNDIAL CON LA SELECCIÓN NACIONAL?

El técnico Javier Aguirre, actual estratega del Tri, ha reiterado que prefiere a jugadores en competencia dentro de Europa para considerarlos en futuras convocatorias. De lograr mantenerse en actividad y nivel competitivo, Ochoa tendría la oportunidad de ser llamado a lo que sería su sexta Copa del Mundo.

En cuanto al Burgos CF, es un club histórico del futbol español. Fundado en 1922, ha pasado por diversos procesos de reestructuración y actualmente milita en la Segunda División tras ascender en la campaña 2020-21.

Desde 2023, el equipo pertenece al empresario argentino Marcelo Fígoli, cuyo objetivo es llevarlo de regreso a la Primera División.