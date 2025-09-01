Canelo vs. Crawford: ¿Cuándo y a qué horas será la pelea?

La espera terminó para los aficionados del boxeo. Saúl "Canelo" Álvarez y Terence "Bud" Crawford se enfrentarán en un combate que promete marcar un antes y un después en la historia del pugilismo.

El mexicano, actual campeón indiscutido de peso supermediano, pondrá en juego sus cinturones ante el estadounidense invicto, que sube dos divisiones para medirse a una de las máximas figuras del boxeo mundial.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORAS SERÁ LA PELEA?

El enfrentamiento se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025, en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, hogar de los Raiders de la NFL y uno de los escenarios más espectaculares de Estados Unidos, con capacidad para más de 60 mil espectadores.

La función estelar está programada para iniciar aproximadamente a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, aunque la hora exacta dependerá de la duración de las peleas preliminares.

Por primera vez en la historia, Netflix tendrá los derechos exclusivos de un combate de esta magnitud, lo que permitirá a los fanáticos de todo el mundo seguir en vivo cada momento del enfrentamiento.

PRONÓSTICO DEL COMBATE

La pelea se presenta como un choque de estilos: Canelo con su experiencia, poder de golpeo y resistencia, mientras que Crawford destaca por su técnica, velocidad y capacidad de adaptación.

Expertos señalan que el mexicano parte con ligera ventaja al pelear en su peso natural, aunque no se descarta que Crawford pueda sorprender con precisión y movilidad. Muchos esperan un nocaut característico del tapatío que podría sellar otra noche histórica.

CARTELERA PREVIA

Además del duelo estelar, la velada incluirá:

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds, superwelter

Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, supermediano

Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, superpluma

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds, superwelter

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, pesado

Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, supermediano

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds, superpluma

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, ligero

La cita está marcada en el calendario de todos los fanáticos del boxeo, listos para ser testigos de un combate que promete historia, intensidad y emoción en cada round.