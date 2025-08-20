“Canelo” Álvarez tendrá su pelea número 68 ante un estadounidense

Saúl "Canelo" Álvarez defenderá su campeonato ante una estrella invicta que ha ganado sus 41 peleas, 31 de ellas por la vía del nocaut. Los aficionados ven este combate como la pelea del año, ya que “Canelo” expondrá su título ante un boxeador que jamás ha perdido una pelea de campeonato.

El tapatío llega a esta pelea después de vencer a William Scull en marzo del presente año, en una exhibición que no fue del agrado del público, pero en la que Álvarez se llevó la victoria esa noche.

Crawford llega a este combate con 37 años de edad y con un récord invicto; además de estar en la cima de los mejores boxeadores de la actualidad. Sin duda, un gran reto para Saúl Álvarez, quien busca defender su título supermediano ante un gran boxeador como lo es Terence.

El “Canelo” vuelve a tierras norteamericanas, donde cuenta con el apoyo de su gente, pero también “Bud” tiene el cariño de sus compatriotas, quienes lo han seguido desde su primera pelea profesional en el año 2008.

Una pelea que, sin duda alguna, será recordada en los libros de la historia del deporte: un mexicano defendiendo su título ante un hombre que subió dos divisiones para disputar este cinturón, además de llegar invicto y haber ganado la mayor parte de sus combates por la vía del nocaut.

El equipo del “Canelo” está trabajando a tope para que salga del Allegiant Stadium con la victoria, y así continuar con su reinado y con su título del mejor libra por libra en la historia del boxeo mexicano.

El medallista olímpico Marco Verde también tendrá actividad esa noche, disputando su tercera pelea profesional en Estados Unidos.