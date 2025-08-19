  • 24° C
Deportes

Yaquis da a conocer su lista de invitados a los entrenamientos de pretemporada 2025-2026

Los de Obregón hicieron oficial su lista de invitados esta tarde de martes para los trabajos previos al inicio de la siguiente campaña

Ago. 19, 2025
El equipo de Ciudad Obregón se prepara para el inicio de la próxima campaña de la LMP.
Yaquis de Ciudad Obregón dio a conocer esta tarde la lista de jugadores invitados a la pretemporada 2025-2026 de Liga Mexicana de Pacifico en busca del tan ansiado octavo titulo 

En la lista aparecen grandes nombres como Christian Villanueva, Roberto Valenzuela, Orlando Lara y Fernando Villalobos. Son algunos de los jugadores que integran esta destacada lista de convocados de los Yaquis de Ciudad Obregón.

El equipo tricampeón convoca 30 pitchers, 9 catchers, 11 infielders y 6 outfielders de los cuales se elegirá al equipo definitivo para encarar la nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

imagen-cuerpo

¿QUIÉNES SON EL RESTO DE LOS CONVOCADOS?

Sorprende que no se encuentre el nombre de Jonathan Aranda, pero se especula que el jugador ya dio el "sí" a la directiva de Obregón. Lo mismo sucede con los abridores Odrisamer Despaigne y Vladimir Gutiérrez, aunque ambos ya fueron presentados oficialmente en las redes sociales del club.

Yaquis busca contar con los mejores elementos para competir al máximo nivel en la Liga, y hacer un mejor papel que en la temporada anterior donde fue eliminado en cuartos de final.

¿CUÁNDO INICIA LA TEMPORADA 2025-2026?

Yaquis iniciará su actividad de pretemporada en casa para luego participar en la Mexican Baseball Fiesta el 2 de octubre, enfrentando a los Naranjeros de Hermosillo. Su debut en la Liga Mexicana del Pacífico será el 15 de octubre, visitando a los Cañeros de Los Mochis.

Fernando Domínguez
