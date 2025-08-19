  • 24° C
Deportes

Leagues Cup 2025: ¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final y qué equipos participan?

Tras una breve pausa, en la que los clubes retomaron sus compromisos en las ligas locales, la competencia internacional se reanuda

Ago. 19, 2025
Todos los juegos se disputarán el mismo día.
La Leagues Cup 2025 regresa con los emocionantes Cuartos de Final, luego de una intensa fase de grupos en la que ocho equipos (cuatro de la Liga MX y cuatro de la MLS) lograron clasificar a la siguiente ronda.

Esta fase del torneo, que reúne a clubes de México, Estados Unidos y Canadá, se disputará el miércoles 20 de agosto, con los cuatro partidos programados el mismo día en distintos horarios.

¿QUÉ EQUIPOS LOGRARON EL PASE A LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LEAGUES CUP?

Por parte de la Liga MX, los clasificados son Toluca, Tigres UANL, Pachuca y Puebla mientras que por la MLS avanzaron

Mientras que por la MLS avanzaron Inter de Miami (con Messi), Seattle Sounders, LA Galaxy y Orlando City.

Tras una breve pausa, en la que los clubes retomaron sus compromisos en las ligas locales, la competencia internacional se reanuda con partidos que prometen intensidad, especialmente para los equipos mexicanos que deberán viajar a territorio estadounidense.

TODOS LOS JUEGOS EL MISMO DÍA

Todos los partidos se jugarán el miércoles 20 de agosto y serán transmitidos en vivo por Apple TV+:

  • Inter de Miami vs Tigres UANL – 18:00 horas (Chase Stadium)
  • Toluca vs Orlando City – 19:00 horas
  •  Seattle Sounders vs Puebla – 21:00 horas
  • LA Galaxy vs Pachuca – 21:45 horas

Así que si eres fan de esta competencia prepara botanas y más de un dispositivo para poder ver los juegos, ya que en todos, el segundo tiempo se empalmará con el primero.

imagen-cuerpo
César Leyva
