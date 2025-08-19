¿La solución de Chivas es contratar extranjeros?

El Club Deportivo Guadalajara se ha caracterizado por ser el único equipo de México en confiar 100 por ciento en el talento nacional, acción que hace que muchos admiren a la institución rojiblanca.

Pero esto ya viene siendo un gran factor en contra a la hora de competir, ya que en una liga donde en cada torneo llegan más extranjeros de gran calidad y con condiciones que pocos mexicanos tienen, ha sido una desventaja que las Chivas vienen enfrentando desde hace años.

PANORAMA

El Rebaño, desde su último título de liga, solo ha llegado a una final en 8 años, situación que la afición, fiel al equipo, critica, ya que trayendo a técnicos como Tomás Boy, Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich, no pudieron devolverle el protagonismo que un equipo como Chivas debe tener.

La última vez que la afición rojiblanca sintió ilusión de volver a la grandeza fue cuando llegó Fernando Hierro a la dirección deportiva del Guadalajara y trajo a Veljko Paunovic como director técnico del Rebaño.

El técnico campeón del mundo con Serbia Sub-20, en su primer torneo en México, metió al Guadalajara hasta la final, venciendo a sus dos máximos rivales: Atlas y América. Pero se toparían en la gran final con los Tigres de Robert Dante Siboldi, quienes les arrebataron el título en su casa y con su gente.

REALIDAD

Después de esa decepción, la afición del Guadalajara ha tenido que ver a su máximo rival superarlo en títulos y coronarse campeón tres veces seguidas. De estar a solo un campeonato de empatarlos en títulos nacionales, ahora están a cuatro, situación que desespera a los “chivahermanos”, quienes ven cómo las Águilas del América los superan, no solo en campeonatos, sino también en los clásicos, ya que Chivas no gana un juego de jornada regular ante el América desde 2017 —ya son 8 años desde su último triunfo en el Clásico Nacional.

La solución que proponen medios, especialistas y aficionados de otros equipos a estos malos resultados es simple: contratar extranjeros y olvidarse de la tradición de jugar solo con mexicanos.

POLÉMICA

A Chivas un jugador mexicano se lo venden al doble del precio, y los demás equipos aprovechan esto para ofrecer a sus jugadores a precios exagerados. Esto ha llevado al club a trabajar fuertemente en su cantera para formar ellos mismos a sus futbolistas de calidad y poder competir en una Liga MX donde abundan los extranjeros.

Javier Hernández, Carlos Vela, Mateo Chávez y Gilberto "Chiquete" Orozco son algunos de los jugadores que han salido de la cantera rojiblanca y que han llamado la atención no solo en México, sino también en el extranjero.

El Rebaño se encuentra antepenúltimo de la tabla tras cinco jornadas, aunque tiene un partido pendiente correspondiente a la jornada 1. A pesar de que el equipo ha mostrado buen juego con las recientes contrataciones de Efraín Álvarez, Ricardo Ledezma y Bryan González, no ha podido afianzarse con buenos resultados, acumulando tres derrotas y solo una victoria.

Gabriel Milito debuta en la Liga MX con la peor racha del Guadalajara en los últimos 10 torneos, y la afición ya empieza a impacientarse.