El campeón se da a respetar: Toluca rechaza cambio de sede solicitado por la MLS

La fase final de la Leagues Cup está a punto de comenzar, y cuatro equipos de la Liga MX se preparan para luchar por el título y un boleto a la Concachampions 2026. Entre ellos, el Toluca, quien terminó en primer lugar de la tabla, lo que le otorgó el beneficio de elegir la sede de su partido de eliminatoria.

El "Chorizo Power" había elegido jugar como local en Los Ángeles frente al Orlando City, pero la MLS solicitó que el partido se moviera a Houston para facilitar el viaje del equipo estadounidense, que tendría que recorrer cinco horas hasta la ciudad californiana.

Sin embargo, el actual campeón de la Liga MX se negó rotundamente al cambio, argumentando que se le estaba vulnerando un beneficio que había ganado en la cancha. Ante la negativa de la MLS, la directiva de los Diablos Rojos propuso como alternativa jugar en su estadio, el Nemesio Diez, lo que implicaría un viaje de solo tres horas para el equipo visitante.

Finalmente, la sede se confirmó en Los Ángeles, y el partido se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto.

Este tipo de situaciones genera incomodidad entre la afición mexicana, que ve con recelo la Leagues Cup debido a decisiones fuera de la cancha y circunstancias que siempre parecen perjudicar a los equipos de la Liga MX. Esto ha provocado que, en varias ediciones, el interés de la afición por la competición se vea mermado.

Los equipos Puebla, Tigres, Pachuca y Toluca son los que avanzaron a los cuartos de final, y ahora, uno de ellos buscará alzar el primer título de la Leagues Cup desde su creación oficial.