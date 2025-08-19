Jornada 6 de la Liga BBVA MX: Dónde y cuándo ver los partidos

Las emociones continúan en la jornada 6 del campeonato mexicano ya se jugaron cinco jornadas de la Liga MX. donde hasta el momento Pachuca lidera la tabla; Monterrey y Cruz Azul le siguen los pasos., y aquí te mostramos dónde y cuándo ver los partidos de tu equipo favorito.

VIERNES 22 DE AGOSTO

Las acciones inician desde la frontera. Juárez viene de ganarle a las Chivas como visitante y buscará volver a sumar tres puntos. Sin embargo, enfrente tendrán a un Santos Laguna que no la ha pasado bien y vendrá con todo para llevarse los puntos fuera de casa.

Juárez vs Santos Laguna

7:00 p.m. | Tubi

A la misma hora y por la misma plataforma, los Gallos Blancos del Querétaro y el Atlético de San Luis también iniciarán actividad.

Querétaro vs Atlético San Luis

7:00 p.m. | Tubi

Más tarde, los Xolos de Tijuana, dirigidos por Gilberto Mora, vienen de vencer al superlíder. Enfrentarán a unas Chivas con sed de revancha, que llegan a esta jornada con un saldo de tres derrotas y una victoria.

Xolos de Tijuana vs Chivas

9:00 p.m. | Tubi

SÁBADO 23 DE AGOSTO

León vs Pachuca: El primer juego del sábado lo protagonizan León y Pachuca. Aunque los Tuzos vienen de caer ante Xolos, siguen en lo más alto de la tabla.

5:00 p.m. | Tubi

Monterrey vs Necaxa: Monterrey buscará colocarse en la primera posición esta jornada y enfrentará a los Rayos del Necaxa, dirigidos por Fernando Gago.

7:00 p.m. | Canal 5, TUDN, VIX+

Mazatlán vs Tigres: Desde la Perla del Pacífico, el Mazatlán de Robert Dante Siboldi se medirá ante unos Tigres que llegarán tras disputar los cuartos de final de la Leagues Cup.

9:00 p.m. | Azteca 7, Azteca Deportes, Tubi

Cruz Azul vs Toluca: El partido más atractivo de la jornada será entre Cruz Azul y el actual campeón de México. La Máquina llega a la fecha seis en el tercer lugar y buscará seguir escalando posiciones.

9:00 p.m. | Canal 5, TUDN, VIX+

DOMINGO 24 DE AGOSTO

Pumas vs Puebla

5:00 p.m. | Canal 5, TUDN, VIX+

Atlas vs América: En el último partido de la jornada, el Rojinegro del Atlas recibirá al tricampeón América.

7:00 p.m. | Canal 5, TUDN, VIX+