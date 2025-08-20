Esta es la fecha en la que Julio César Chávez Jr podría ser vinculado a proceso

Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos el pasado lunes 18 de agosto de 2025, el boxeador fue detenido en el país por su situación migratoria irregular el pasado 2 de julio del presente año. Ahora se dio a conocer que, durante la madrugada del 19 de agosto, el boxeador tuvo una audiencia ante un Juez Federal en Hermosillo para responder por diferentes cargos.

Con la audiencia que ha tenido Chávez Jr. ante el juez, se espera saber la fecha en la que el pugilista podría ser vinculado a proceso; esto debido a que tras esto se podrá saber si el boxeador podrá seguir su proceso en prisión o en libertad. Actualmente, Julio César Chávez Jr. se encuentra en el Cefereso No. 11 en Hermosillo, Sonora.

¿CUÁNDO PODRÍA SER VINCULADO A PROCESO JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.?

Según la información compartida, Julio César Chávez Jr. la audiencia comenzó aproximadamente a la 1:30 a.m. del martes. La defensa del boxeador solicitó al juez ampliar de 72 a 144 horas el plazo legal con el fin de que se pueda resolver la situación jurídica. Este período adicional permite al acusado y defensa ofrecer pruebas y preparar argumentos con el fin de eliminar las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con esta información; se espera que la situación del boxeador se termine en su próxima audiencia, el pugilista podría ser vinculado a proceso el próximo sábado 23 de agosto de 2025. Durante este día, un juez federal definirá ese día si enfrentará un juicio formal, en caso de que esto sea así; se sabrá si Julio César Chávez Jr. llevará su proceso en libertad o en prisión.

DETENCIÓN DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.

El boxeador mexicano fue arrestado a principios de julio en Los Ángeles, California, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), supuestamente por una situación migratoria irregular. No obstante, las autoridades mexicanas revelaron que existía una orden de aprehensión en su contra desde marzo de 2023 por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Las acusaciones se encuentran ligadas a supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, el pasado 18 de agosto, Julio César Chávez Jr., fue deportado de Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas en la frontera de Nogales, Sonora. Inmediatamente, fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Hermosillo.