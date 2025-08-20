Así luce la desconocida casa donde creció Julio César Chávez en Sonora

Julio César Chávez es un ícono del boxeo mexicano y un referente en el ámbito internacional, ganando seis campeonatos mundiales en tres divisiones y teniendo el récord Guinness de más peleas de campeonato mundial con 37. Sin embargo; a pesar de que muchos conocen su carrera dentro del deporte, pocos saben que la leyenda creció en una humilde casa ubicada en Sonora.

Hace varios meses, la leyenda del boxeo decidió visitar Ciudad Obregón, Sonora; su tierra natal, el pugilista aprovechó sus redes sociales para compartir un momento nostálgico relacionado con la casa donde creció. La leyenda del deporte dio a conocer que tiene la intención de restaurar el hogar en dónde vivió su infancia con el fin de recuperar varios de sus recuerdos.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ MUESTRA LA CASA EN DÓNDE CRECIÓ

A pesar de que Julio César Chávez vivió gran parte de su vida en Sinaloa, el boxeador jamás olvidó sus orígenes y durante su visita a Sonora, la leyenda fue a buscar la casa en dónde creció. Recordando gran parte de su infancia reveló que deseaba adquirir la vivienda con el fin de arreglarla y poder mostrar al mundo el lugar en dónde creció.

En el video compartido se puede ver que la casa muestra importantes señales de abandono, con una puerta oxidada y se puede ver que la fachada está deteriorada por la falta de mantenimiento. Aunado a esto; la vivienda tiene varios graffitis, pinturas que los dueños no han decidido eliminar.

IMPACTO DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ EN EL BOXEO MEXICANO

Julio César Chávez es una de las figuras más importantes en la historia del boxeo, y su impacto en México es incalculable, su estilo de pelea agresivo, su valentía y su poderosa pegada al cuerpo lo hicieron un referente del boxeo mexicano. Para muchos, es considerado el mejor boxeador que ha dado el país, un estandarte de la disciplina y el orgullo nacional.

El apodado, "César del Boxeo" no solo ganó campeonatos mundiales en tres categorías diferentes, sino que también acumuló un récord de 89 peleas invicto, una marca sin precedentes en la historia del boxeo profesional. Una de sus peleas más importantes fue la de 1993 contra Greg Haugen en el Estadio Azteca, donde impuso un récord de asistencia de 132 mil 247 espectadores, demostrando la enorme conexión que tenía con el pueblo mexicano.