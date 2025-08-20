Tucson Baseball Team se prepara para la temporada 2025-2026

El equipo Tucson Baseball Team -franquicia que tomó el lugar de los Mayos de Navojoa- se prepara para su campaña debut en la LMP. La directiva presentó hace unas semanas a Bobby Bradley Jr. como refuerzo. El pelotero viene procedente de Saraperos de Saltillo, además de contar con amplia experiencia en las Ligas Mayores y haber representado a México en el World Baseball Classic.

En la lista de invitados aparecen grandes jugadores como Edwin Valle, Misael Rivera, Brayan Mendoza, Alexis Wilson, entre otros, lo que ha puesto al equipo de Tucson en boca de todos, dejando en claro que no viene solamente a llenar un cupo, sino a competir por el campeonato.

Los de la “T” iniciarán actividad el día 26 de septiembre en la Mexican Baseball Fest contra los Yaquis de Obregón, y debutarán oficialmente el día 15 de octubre en casa de los Naranjeros de Hermosillo.

El Tucson Baseball Team tomó el lugar de Navojoa en la liga después de que los Mayos no pudieron seguir sosteniéndose en el circuito del Pacífico, debido a los malos resultados, el abandono de su afición y el creciente desinterés del público ante la falta de competitividad.

Tanto Tucson (Arizona) como Jaguares de Nayarit son los nuevos equipos que buscarán construir un legado y una historia dentro del beisbol mexicano, al representar ciudades con gran tradición beisbolera.

Probablemente, mucha gente de esas regiones se sentirá identificada con estas nuevas franquicias, que competirán en la Liga Mexicana del Pacífico en busca de un título y un boleto para la Serie del Caribe 2026.