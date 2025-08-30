  • 24° C
Deportes

Piratas se impone 4-2 a Diablos Rojos en primer juego de la Serie de Campeonato Sur

Con esta derrota, los escarlatas ven cortada su racha de 16 victorias consecutivas en playoffs de la LMB

Ago. 30, 2025
Campeche se llevó el primero en la Ciudad de México.

Los Piratas de Campeche dieron el primer golpe en la Serie de Campeonato de la Zona Sur 2025 al derrotar 4-2 a los Diablos Rojos del México en un duelo marcado por el pitcheo efectivo y los errores defensivos del equipo escarlata.

Con esta victoria, Campeche toma ventaja de 1-0 en la serie a ganar 4 de 7 juegos.

Un jonrón de Chris Carter de dos carreras y un elevado de sacrificio de Cal Mitchell, sumado a un costoso error defensivo en el séptimo inning, marcaron la diferencia en el marcador.

DOMINIO PIRATA DESDE LA LOMA DE PITCHEO

El abridor Domingo Acevedo lanzó 4.0 entradas permitiendo dos carreras con cinco imparables, dos bases por bolas y tres ponches. Desde el bullpen, cinco relevistas trabajaron una entrada cada uno, cediendo apenas tres hits sin permitir carreras limpias y ponchando a dos rivales.

Los Diablos tuvieron múltiples oportunidades ofensivas, dejando a nueve corredores en base, incluyendo una casa llena en la primera entrada. En total, batearon de 8-1 con corredores en posición de anotar.

ERROR COSTOSO Y FIN DE RACHA GANADORA

El momento clave llegó en la séptima entrada cuando Julián Ornelas cometió un error tras chocar con Allen Córdoba, permitiendo la cuarta carrera de los Piratas.

Con esta derrota, los Diablos ven cortada su racha de 16 victorias consecutivas en playoffs.

PRÓXIMO JUEGO EN EL HARP HELÚ

El Juego 2 se disputará este domingo 31 de agosto a las 14:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú. Los Diablos enviarán al montículo a Brooks Hall, mientras que los Piratas contarán con Jake Thompson como su abridor.

César Leyva
