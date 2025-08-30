  • 24° C
Deportes

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

El pasado 23 de agosto de 2025, un juez federal lo vinculó a proceso, pero le permitió salir del Cefereso 11 en Hermosillo, Sonora

Ago. 30, 2025
El hijo de Julio César Chávez, fue detenido en Estados Unidos y posteriormente trasladado a México.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la decisión de un juez federal en Sonora que permitió al boxeadorJulio César Chávez Jr. enfrentar en libertad condicional el proceso judicial que se sigue en su contra por tráfico de armas y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El recurso fue presentado esta semana por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, y será analizado por un Tribunal Colegiado que determinará la legalidad de la medida otorgada.

imagen-cuerpo

LIBERTAD CONDICIONAL

El pasado 23 de agosto de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Chávez Jr., hijo del legendario pugilista mexicano, pero le permitió salir del Cefereso 11 en Hermosillo, Sonora, bajo la condición de no abandonar el país y con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El exboxeador fue deportado de Estados Unidos tras su detención el 2 de julio, poco después de perder una pelea en Anaheim, California, contra el youtuber Jake Paul. Las autoridades estadounidenses lo entregaron a México al no contar con documentos migratorios válidos y por su presunta relación con el crimen organizado.

Durante su audiencia, realizada de forma virtual por motivos de seguridad, Chávez Jr. escuchó los cargos desde el penal federal, donde estuvo recluido de manera preventiva tras su deportación.

César Leyva
