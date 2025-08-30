¿Por qué América jugará a puerta cerrada ante el Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes?

El partido de América contra Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes que corresponde a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, será a puerta cerrada. Esto ha provocado molestia entre la afición que se preguntaron rápidamente los motivos de esto; sin embargo, fue la Alcaldía de Benito Juárez la encargada de explicar las razones detrás de la decisión.

Fue por medio de redes sociales que autoridades de la alcaldía explicaron a través de un comunicado, los motivos que orillaron a cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes para el próximo partido de las Águilas. Según la información; la medida nace para responder a un incidente específico que tuvo lugar cuando el club femenil del América tuvo un partido.

POR ESTO EL JUEGO DE AMÉRICA VS PACHUCA SERÁ A PUERTA CERRADA

El partido del América y Pachuca que se jugará este sábado 30 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes será a puerta cerrada, la decisión nació a raíz de un partido del equipo femenil de las Águilas. Según lo informado en el comunicado; personal de seguridad del club se "extralimitó" en sus funciones al cerrar la calle Indiana, en las inmediaciones del estadio.

Esta acción generó un problema vial que impidió el paso a una vecina de la zona que necesitaba atención médica urgente, ante esta situación, la Alcaldía de Benito Juárez, bajo el liderazgo de su alcalde, Luis Mendoza, determinó que el partido masculino se jugaría a puerta cerrada; esto siendo explicado e informado por las autoridades de la alcaldía en sus redes sociales.

La condición impuesta es que el Club América demuestre que su personal o la empresa de seguridad que contratan están debidamente capacitados y acreditados para realizar este tipo de operaciones. La alcaldía explica que su prioridad es garantizar el orden y seguridad de los vecinos, y que no permitirá que los eventos masivos vulneren estos principios.

¿CÓMO REACCIONÓ EL CLUB AMÉRICA ANTE JUGAR A PUERTA CERRADA?

Tanto el América como la Liga MX han calificado la decisión como "arbitraria y unilateral". Ollamani, la empresa propietaria del club emitió un comunicado en el que desmintió la versión de la alcaldía. Afirmaron que las Águilas no tienen personal de seguridad propio y que el cierre de la calle fue realizado por elementos de la policía de la Ciudad de México.

Por otro lado; la Liga MX, respaldó al equipo y lamentó que la decisión se haya tomado sin diálogo ni fundamentos legales. Ambos organismos han manifestado su inconformidad y han advertido que se reservan el derecho de emprender acciones legales por lo que consideran una sanción desproporcionada.