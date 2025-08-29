Toluca vence 3-1 al Atlético de San Luis y recupera su ritmo en el Apertura 2025

El campeón de la Liga MX, Toluca, logró una importante victoria 3-1 sobre el Atlético de San Luis en su visita al Estadio Alfonso Lastras, recuperando así el rumbo en el Torneo Apertura 2025.

Con este triunfo, los Diablos Rojos se colocan temporalmente entre los primeros cuatro lugares de la clasificación.

Después de una derrota y un empate en sus últimos partidos, el equipo dirigido por Antonio Mohamed mostró su poderío ofensivo y se llevó tres puntos clave que lo catapultan a un total de 13 unidades.

A pesar de las múltiples oportunidades para ampliar el marcador, el portero local, Andrés Sánchez, fue clave para evitar una goleada más abultada.

ASÍ FUE EL JUEGO

El primer gol del encuentro llegó al minuto 29, cuando Alexis Vega, tras recibir un pase de Nicolás Castro, disparó desde fuera del área y venció al arquero Sánchez con un remate cruzado.

En los primeros 45 minutos, el Atlético de San Luis intentó reaccionar, pero fue Toluca quien logró aumentar su ventaja cuando Jesús Angulo aprovechó un desvío en el área al minuto 45 para poner el 2-0.

En la segunda mitad, Richard Morales selló la victoria para los escarlatas con un gol al minuto 61, tras un pase largo de Hugo González que el paraguayo aprovechó para colocar el 3-0. A pesar de un gol de Ronaldo Nájera para el San Luis al minuto 65, el resultado ya estaba decidido.

Toluca, que sigue demostrando su solidez bajo la dirección de Mohamed, se llevó los tres puntos en un partido en el que mostró un juego determinante, mientras que el Atlético de San Luis no pudo ante la superioridad rival.

PRÓXIMOS RETOS PARA TOLUCA

Con esta victoria, Toluca se alista para continuar su lucha por mantener un lugar en los primeros puestos del Apertura 2025, mientras que San Luis buscará mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.