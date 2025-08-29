Memo Ochoa iría a este equipo en España, pero en Segunda División

A tres días del cierre del mercado de fichajes, Guillermo "Memo" Ochoa aún no define su futuro profesional. Sin embargo, una nueva posibilidad se abre en España pues el histórico arquero mexicano estaría en la mira del Burgos CF, equipo que milita en la Segunda División.

El interés ha sido confirmado por la directiva del club. Alejandro Grandinetti, consejero delegado del Burgos, habló en entrevista con Radio Marca sobre la posibilidad de fichar al guardameta:

"Memo Ochoa y Fran Vieites son las dos opciones que tenemos encima de la mesa para reforzar la portería, pero tenemos otra más... dejemos a Michu Oviedo trabajar", mencionó, haciendo referencia al director deportivo del club.

OCHOA QUIERE LLEGAR AL MUNDIAL 2026

A sus 40 años, Ochoa busca extender su carrera en Europa tras su salida del AVS Futebol SAD de Portugal. El arquero no contempla regresar al fútbol mexicano, ya que su objetivo es mantenerse en el viejo continente para seguir siendo considerado por Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026, donde aspira a jugar su sexta Copa del Mundo.

EL BURGOS CF Y SU HISTORIA EN EL FUTBOL ESPAÑOL

El Burgos CF ha estado en la Segunda División desde 2021, luego de décadas luchando por volver al profesionalismo. Su época dorada se remonta a los años 70, cuando logró competir en la Primera División, aunque sin grandes resultados.

Tras un descenso en 1980 y una desaparición temporal en 1983, el club fue refundado en 1985 y ha ido reconstruyendo su historia poco a poco.

Si se concreta el fichaje, Memo Ochoa no solo sumaría una nueva experiencia internacional, sino que también mantendría vivo su sueño mundialista.