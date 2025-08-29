Julio César Chávez sale en defensa de su hijo tras conseguir su libertad condicional en Sonora: "No es un delincuente"

Julio César Chávez volvió a defender a su hijo, Julio César Chávez Jr., quien hace solo unos días obtuvo libertad condicional. El legendario exboxeador aseguró que su hijo es inocente y que esperan que todo se resuelva en la justicia.

En una reciente entrevista, Chávez manifestó que su hijo "No es un delincuente", y que lo que le pasó fue consecuencia de las amistades que tuvo al momento de sus adicciones. En esta nota te contamos todo lo que dijo.

¿QUÉ DIJO JULIO CÉSAR CHÁVEZ DE SU HIJO?

Julio César Chávez Jr. enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, y tras estar detenido, consiguió la libertad condicional hace unos días. Su padre, Julio César Chávez, se mantuvo firme en su postura y repitió nuevamente en una entrevista que su hijo es inocente y espera que así lo determine la justicia.

El exboxeador expresó: "Mi hijo está bien gracias a Dios, finalmente está libre ahorita y sigue un proceso afuera. Como él lo dijo, él está chingue y chingue que todo se aclare, porque la verdad, con todo respeto, no hay nada de que él sea delincuente, ni que sea de un cártel, que trafique armas, puras pendejadas, la neta, eso no existe, pero eso se tiene que comprobar".

El excampeón mundial de boxeo siguió con la declaración en defensa de su hijo y señaló: "De ese lado estoy tranquilo, porque sé cómo es mi hijo, si yo supiera que él estuvo en eso, lo aceptaría, pero se me hace injusto, son las consecuencias también de cómo él estaba mal en su adicción y se juntaba con esta gente a hablar de pendejadas y todo eso, pero a eso de que él pertenezca a ese cártel o él sea delincuente o narcotraficante, no hay nada de eso, pero eso se va a aclarar muy pronto", concluyó Chávez.

Defiende Julio César Chávez a su hijo Junior: "No es delincuente, ni de un cártel, ni trafica armas".



La leyenda del box mexicano señaló que considera injustas las acusaciones en contra de su hijo, quien -dijo- terminó involucrado por sus adicciones y relaciones con "esa... pic.twitter.com/07atSdRuuC — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 28, 2025

De esta manera, la leyenda del boxeo reiteró que cree completamente en la inocencia de su hijo y que esperan que su situación legal se aclarará pronto.