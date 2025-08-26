VIDEO | Emotivo reencuentro entre Julio César Chávez Jr. y su padre

Un momento lleno de emotividad se vivió en Hermosillo, Sonora, cuando el gran campeón mexicano Julio César Chávez se reencontró con su hijo, Julio César Chávez Jr., tras su reciente liberación.

El hijo de la leyenda del boxeo recibió libertad condicional luego de que un juez federal con sede en el Cefereso 11 de Hermosillo determinara que no existían pruebas suficientes para mantenerlo en prisión. De esta manera, Chávez Jr. podrá enfrentar su proceso legal en libertad, lo que significó un respiro tanto para él como para su familia.

RESOLUCIÓN JUDICIAL

En su primera aparición pública tras la resolución judicial, el joven boxeador acudió al Coliseo Boxing Club, gimnasio propiedad del campeón mundial Juan Francisco “Gallo” Estrada, ubicado en la capital sonorense. Fue ahí donde se produjo un encuentro que conmovió a todos los presentes: padre e hijo se abrazaron y compartieron un tierno beso, mostrando la profunda conexión que los une más allá de las dificultades.

Julio César Chávez, el histórico excampeón mundial, no pudo ocultar la emoción al ver a su primogénito en libertad. Visiblemente, más conmovido que su hijo, el “Gran Campeón Mexicano” estrechó a Chávez Jr. con lágrimas en los ojos, en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Emotivo reencuentro entre los Chávez



Julio César Chávez visitó a su hijo en Hermosillo, Sonora, donde ambos se fundieron en un tierno beso y un abrazo. pic.twitter.com/9b7lUdspAw — Editorial Diario Del Yaqui (@DDYoficialmx) August 26, 2025

ENTRENAMIENTO

Minutos antes de este encuentro, también se habían difundido imágenes de Chávez Jr. realizando movimientos de entrenamiento, demostrando que mantiene viva la pasión por el boxeo y que podría buscar retomar su carrera deportiva tras superar esta complicada etapa.

Por otro lado, se reportó que en la mañana del martes el boxeador fue visto en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, aunque no se precisó su destino final, lo que generó especulaciones sobre sus próximos pasos.

La liberación condicional de Julio César Chávez Carrasco marca un nuevo capítulo en la vida del pugilista, quien ahora tendrá la oportunidad de continuar su proceso fuera de prisión, con el respaldo de su padre y de su entorno más cercano.

El emotivo reencuentro entre ambos no solo reflejó la fuerza de los lazos familiares, sino también la esperanza de un renacer personal y profesional para Chávez Jr.