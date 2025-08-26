Están Potros listos para galopar en Liga Mayor

En el marco del 70 aniversario del Instituto Tecnológico de Sonora, la escuadra de futbol americano que participa en la Liga Mayor de la Onefa presentó el pasado martes al equipo que encarará la temporada 2025, declarándose lista para tan importante misión.

En una reunión encabezada por el rector de la institución educativa, Jesús Héctor Hernández López, y el coach Jorge Aguilar Loredo, se dieron a conocer los pormenores. Con esta presentación se dio el arranque oficial de las actividades que llevarán a la escuadra azul a su siguiente aventura deportiva.

El rector dio la bienvenida a los integrantes del representativo universitario y expresó:

"Estamos muy contentos con este evento tradicional, donde nuestra universidad abandera y acompaña a su equipo de futbol americano, en el marco de los 70 años de la Institución, de los cuales 58 han sido de futbol americano. Nos sentimos muy orgullosos de su esfuerzo, de su disciplina y de los resultados que han alcanzado. Sientan el respaldo de la universidad y pongan en alto el nombre de su Institución".

PRÓXIMOS COMPROMISOS DE LOS POTROS

Luego de la presentación, a la que asistió la prensa especializada, se procedió a la toma de la fotografía oficial, además de realizar la entrega formal de equipamiento, con lo que cada jugador adquiere identidad, seguridad y compromiso con los colores universitarios.

El equipo enfrentará la próxima temporada con un roster de 56 jugadores y 8 coaches. Los Potros seguirán en el Grupo Norte de la Conferencia Nacional, con calendario compartido frente a las Águilas de la Autónoma de Chihuahua, Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California, Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas, Frailes de la Universidad del Tepeyac (CDMX) e Indios de la Universidad Anáhuac de Querétaro, siendo estos últimos su primer rival, en un duelo que se celebrará en Querétaro.

El debut en casa de los azules será el 19 de septiembre, recibiendo a Cimarrones de la UABC, en un encuentro programado a las 18:00 horas en el Campo Hundido del ITSON