Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac y Keanu Reeves como padrino de lujo

El automovilismo amaneció con una noticia que rápidamente encendió la emoción de los fanáticos: Sergio "Checo" Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 como piloto de la nueva escudería Cadillac.

El mexicano compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas, en lo que promete ser un debut histórico para la marca estadounidense en el Gran Circo.

UNA PRESENTACIÓN AL ESTILO MATRIX

Cadillac sorprendió a todos al anunciar su alineación de pilotos con un video protagonizado por Keanu Reeves. En un guiño a la icónica saga Matrix, el actor presentó a Checo y Bottas como los "elegidos" que llevarán el nombre de Cadillac a las pistas de la F1.

El clip, de apenas un minuto, recrea la estética oscura y verdosa de la película, con detalles como el teléfono público en el subterráneo y efectos visuales de ciencia ficción. Reeves narra un mensaje cargado de misticismo que concluye con los pilotos retirándose los cascos para revelar sus rostros como los representantes oficiales de Cadillac.

¡LA PRESENTACIÓN DEL SIGLO! ?



Así Cadillac anunció la llegada de Checo Pérez y Valtteri Bottas



Por nada más y nada menos que por Keanu Reeves

KEANU REEVES Y CADILLAC, UNA ALIANZA ANUNCIADA

Aunque para muchos fue inesperado ver al protagonista de Matrix y John Wick como figura central en el anuncio, su participación ya estaba planeada desde hace tiempo. Reeves, apasionado del automovilismo, fue elegido para producir y narrar un documental que mostrará todo el proceso detrás del nacimiento de Cadillac en la Fórmula 1.

El proyecto, aún sin título oficial, será producido por KR+SH, la casa productora del actor, y estará dirigido por Simon Hammerson y Neil Duncanson, reconocidos con premios Emmy y BAFTA. La serie documental relatará desde los primeros pasos de la escudería, su gestión, la selección de pilotos, hasta la aprobación de la FIA y su debut programado para 2026.

LA EMOCIÓN DE REEVES POR EL PROYECTO

Durante la presentación, Keanu Reeves expresó su entusiasmo por formar parte de esta aventura. "Me siento muy honrado y emocionado de narrar la extraordinaria historia del equipo Cadillac de Fórmula 1 y su viaje hacia el mundo de las carreras", declaró el actor.

Con esta mezcla de cine, velocidad y un piloto mexicano de talla mundial, el debut de Cadillac en la Fórmula 1 promete ser uno de los eventos más esperados del 2026.