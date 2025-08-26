Esto es lo que tendrá que demostrar Checo Pérez con Cadillac en la F1

Sergio " Checo" Pérez y Valtteri Bottas fueron confirmados oficialmente como pilotos de la escudería Cadillac F1. Ambos conductores cuentan con vasta experiencia para enfrentar los desafíos de ser los primeros volantes en este gran equipo.

En esta nota, te diremos que es lo que tendrá que demostrar Checo Pérez con Cadillac en la F1. Para este nuevo reto Pérez deberá sacar lo mejor de sí y demostrar que es capaz de superar este desafío con altura.

¿QUÉ TENDRÁ QUE DEMOSTRAR CHECO PÉREZ CON CADILLAC EN LA F1?

A continuación, te develaremos cuáles son los grandes retos que tendrá que afrontar el piloto con Cadillac. Entre ellos se encuentran:

1. Completar su jerarquía de piloto F1

La salida de Checo Pérez de Red Bull no resultó del todo buena. Por eso, en la temporada 2026 podrá reivindicar su nombre. Según Red Bull y Christian Horner, el piloto no había podido dar los resultados deseados. Con este regreso, Checo podrá demostrar que es uno de los mejores del mundo.

2. Ser el líder del equipo

Otro de los desafíos a cumplir es convertirse en el referente de Cadillac F1. Debe dejar a la marca en la élite del deporte motor.

3. Ser el piloto número uno

Checo Pérez necesita superar a Bottas en la pista para estar un paso arriba. Si bien ambos cuentan con mucha experiencia, Checo podría sorprender en Cadillac, ya que sabe cómo sacar a un auto, más de lo que tiene.

4. Desarrollar el auto y la futura unidad de potencia

Pérez deberá dar retroalimentación correcta para que el Cadillac F1 se desarrolle virtuosamente. Cadillac empezará con motores Ferrari, pero trabajará al mismo tiempo en su propia unidad de potencia y es allí donde Checo brindará su conocimiento, tras haber trabajado con Ferrari, Mercedes, Honda y RBPT.

5. No ser último y obtener puntos

Cualquier punto extra será un triunfo en un inicio para que Cadillac no sea último.

6. Formar una base de fans para Cadillac

Finalmente, Checo Pérez es uno de los pilotos de F1 más populares y uno de los mejores para las ventas de mercancía oficial. Posee una gran base de fans, que puede trasladarse a Cadillac. El mexicano podrá traer la diferencia para Cadillac en las tribunas y en las redes sociales.