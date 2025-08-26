Cadillac presenta de manera oficial a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos de la F1

Este martes, Cadillac confirmó a Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como su dupla titular de pilotos de cara a lo que será su estreno como la 11ª escudería de la Máxima. Muchos se preguntaban quien iba a ocupar este lugar y finalmente el misterio fue resuelto.

Los pilotos que correrán este 2026 en la Fórmula 1 serán Checo Pérez y Valtteri Bottas. En esta nota, te contamos todos los detalles de este anuncio que sorprendió a miles de fanáticos.

CHECO PÉREZ Y CALTTERI BOTTAS SON LOS PILOTOS PARA LA TEMPORADA 2026 DE FÓRMULA 1

Cadillac confirmó a través de un comunicado, que cerró contrato con Sergio Pérez y Bottas quienes estuvieron fuera de la temporada 2025 de la categoría. Los pilotos ya son pate del equipo y desde Cadillaz ya han publicado sus presentaciones a través de sus redes sociales.

En el último posteo de las cuentas oficiales, aparece una imagen de ambos pilotos, acompañado de la siguiente frase: "Firmado y sellado. Saluda a nuestra alineación de conductores para 2026".

Además, también se ha incluido un video, donde se presentan a ambos conductores al público. Desde Cadillac aseguran que fichar a estos dos pilotos deja ver cual es la verdadera intención para este 2026.

"Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo", expresó Graeme Lowdon, jefe del equipo que en el pasado fue el líder en la F1.