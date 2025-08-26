  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 26 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Cadillac presenta de manera oficial a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos de la F1

Los pilotos ingresarán a partir del 2026, pero su fichaje ya es oficial. Cadillac suma pilotos experimentados para la nueva temporada

Ago. 26, 2025
Cadillac ya tienes sus pilotos fichados para la temporada 2026 / Canva
Cadillac ya tienes sus pilotos fichados para la temporada 2026 / Canva

Este martes, Cadillac confirmó a Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como su dupla titular de pilotos de cara a lo que será su estreno como la 11ª escudería de la Máxima. Muchos se preguntaban quien iba a ocupar este lugar y finalmente el misterio fue resuelto.

Los pilotos que correrán este 2026 en la Fórmula 1 serán Checo Pérez y Valtteri Bottas. En esta nota, te contamos todos los detalles de este anuncio que sorprendió a miles de fanáticos.

CHECO PÉREZ Y CALTTERI BOTTAS SON LOS PILOTOS PARA LA TEMPORADA 2026 DE FÓRMULA 1

Cadillac confirmó a través de un comunicado, que cerró contrato con Sergio Pérez y Bottas quienes estuvieron fuera de la temporada 2025 de la categoría. Los pilotos ya son pate del equipo y desde Cadillaz ya han publicado sus presentaciones a través de sus redes sociales.

En el último posteo de las cuentas oficiales, aparece una imagen de ambos pilotos, acompañado de la siguiente frase: "Firmado y sellado. Saluda a nuestra alineación de conductores para 2026".

Además, también se ha incluido un video, donde se presentan a ambos conductores al público. Desde Cadillac aseguran que fichar a estos dos pilotos deja ver cual es la verdadera intención para este 2026.

"Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo", expresó Graeme Lowdon, jefe del equipo que en el pasado fue el líder en la F1.

Romina Fiadino
Romina Fiadino
Contenido Relacionado
Diablos Rojos se harán cargo de gastos de menor lesionado en su estadio
Deportes

Diablos Rojos se harán cargo de gastos de menor lesionado en su estadio

Agosto 25, 2025

El equipo informó que el menor se encuentra estable y con buen ánimo; el equipo compartió detalles en redes

Diablos Rojos barre a Pericos y Sultanes elimina a Tecos; están en la final de sus zonas
Deportes

Diablos Rojos barre a Pericos y Sultanes elimina a Tecos; están en la final de sus zonas

Agosto 25, 2025

Algodoneros rescata el cuarto juego ante Charros, mientras que Guerreros y Piratas tienen la serie 3-2

Liga MX tiene nuevo líder de goleo tras la Jornada 6
Deportes

Liga MX tiene nuevo líder de goleo tras la Jornada 6

Agosto 25, 2025

Bajan a Ángel Sepúlveda como el goleador del torneo Apertura 2025