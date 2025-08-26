Esto dijo Checo Pérez en su primera entrevista tras convertirse en el nuevo piloto de Cadillac

Checo Pérez se está preparando para un nuevo desafío dentro de la Fórmula 1, y es que el mexicano regresará como piloto para la escudería Cadillac. La noticia ha emocionado a los fanáticos mexicanos que desean ver a Sergio tomar las riendas de un equipo que recién se integra a la competencia. Y el mismo piloto ha dado algunas declaraciones importantes en su primera entrevista.

Para el tapatío, este movimiento representa más que un solo cambio de equipo, esto debido a que el equipo de Cadillac hará su debut en la categoría en 2026. La experiencia del piloto mexicano será esencial para que la escudería pueda tener un nivel competitivo contra otros equipos que llevan varios años dentro de la categoría.

¿QUÉ DIJO CHECO PÉREZ EN SU PRIMERA ENTREVISTA?

Checho Pérez comentó que unirse a Cadillac le genera gran emoción esto debido a que es un proyecto que inicia desde cero, permitiendo aportar la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera dentro de la Fórmula 1. Para el mexicano; tener la posibilidad de involucrarse en cada detalle desde el inicio hace que todo esto sea especial y diferente a lo que ha vivido anteriormente.

El tapatío comentó que lo que más atrae de este proyecto es la posibilidad de representar todo el continente americano y formar parte de un equipo que desea dejar huella desde el primer día. Aunado a esto; el mexicano destacó que la experiencia y talento de todo el equipo es lo que hace especial a Cadillac; señalando que pilotos, ingenieros y directivos trabajan juntos para crear un equipo sólido.

Para finalizar, Checo que algo que lo entusiasma no es solo competir, sino formar parte de la construcción de un proyecto más grande. Tener la posibilidad de aportar ideas, experiencia y energía en cada parte de esto convierte la nueva etapa con Cadillac en algo realmente especial y motivador dentro de su carrera como piloto.

¿CUÁNDO SERÁ LA PRIMERA CARRERA DE CHECO PÉREZ CON CADILLAC?

Checo Pérez debutará con Cadillac el próximo 2026, se espera que la primera carrera del mexicano sea en el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en Melbourne. Una de las más importantes es el Gran Premio de México; siendo el regreso del tapatío a sus tierras, las actividades comenzarán el 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre tendrá lugar la carrera principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez.