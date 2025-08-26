Calendario F1 2026: ¿Cuándo será la primera carrera de "Checo" Pérez con Cadillac?

La Fórmula 1 presentó de manera oficial el calendario del Campeonato Mundial de 2026, un año que marcará el inicio de una nueva era para la máxima categoría del automovilismo, con la entrada en vigor de regulaciones técnicas renovadas y el uso de combustibles 100 por ciento sostenibles.

El campeonato constará de 24 carreras a lo largo del año, con paradas en cinco continentes. La temporada concluirá con el tradicional Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará del 4 al 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina.

GRANDES PREMIOS

Debido a que el Ramadán tendrá lugar entre febrero y marzo, los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita se trasladarán a abril, manteniendo la organización de la temporada sin afectar su extensión.

Una de las principales novedades del calendario 2026 será la incorporación del Gran Premio de Madrid, previsto entre el 11 y el 13 de septiembre, lo que ampliará la presencia de España con dos fechas, junto con la tradicional cita en Barcelona.

¿CUÁNDO SERÁ LA PRIMERA CARRERA DE "CHECO" PÉREZ CON CADILLAC?

Para los aficionados mexicanos, la expectativa se centra en el debut de Sergio "Checo" Pérez con el equipo Cadillac, el cual está programado para el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en Melbourne.

Como cada año, el Gran Premio de México volverá a ser una de las competencias más esperadas, especialmente porque marcará el regreso de "Checo" Pérez a casa ya como piloto de Cadillac. Las actividades comenzarán el 30 de octubre y la carrera principal está programada para el sábado 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

CALENDARIO F1 2026 COMPLETO

6-8 de marzo | Australia, Melbourne

13-15 de marzo | China, Shanghái

27-29 de marzo | Japón, Suzuka

10-12 de abril | Baréin, Sakhir

17-19 de abril | Arabia Saudita, Yeda

1-3 de mayo | Estados Unidos, Miami

22-24 de mayo | Canadá, Montreal

5-7 de junio | Mónaco, Mónaco

12-14 de junio | España, Barcelona

26-28 de junio | Austria, Spielberg

3-5 de julio | Reino Unido, Silverstone

17-19 de julio | Bélgica, Spa-Francorchamps

21-23 de agosto | Países Bajos, Zandvoort

24-26 de agosto | Hungría, Budapest

4-6 de septiembre | Italia, Monza

11-13 de septiembre | España, Madrid

25-27 de septiembre | Azerbaiyán, Bakú

9-11 de octubre | Singapur, Singapur

23-25 de octubre | Estados Unidos, Austin

30 de octubre-1 de noviembre | México, Ciudad de México

6-8 de noviembre | Brasil, São Paulo

19-21 de noviembre | Estados Unidos, Las Vegas

27-29 de noviembre | Qatar, Losail

4-6 de diciembre | Abu Dabi, Yas Marina

Con este calendario, la Fórmula 1 confirma que la temporada 2026 será una de las más largas y exigentes en su historia, en la que "Checo" Pérez buscará escribir un nuevo capítulo en su carrera con Cadillac bajo un reglamento revolucionario