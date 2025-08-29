  • 24° C
GP de Países Bajos: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo la Fórmula 1

En la edición 2024, el vencedor fue Lando Norris (McLaren) y este fin de semana los fanáticos vivirán la decimoquinta fecha de este campeonato

Ago. 29, 2025
El escenario será el circuito de Zandvoort, pista se distingue por su ubicación entre dunas y su diseño tipo "montaña rusa"
La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta fecha del campeonato 2025, luego de poco menos de un mes que tuvieron que esperar los fans para volver a escuchar el rugir de los motores más potentes del mundo.

EL CIRCUITO DE ZANDVOORT: HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS

El escenario será el circuito de Zandvoort, en la costa de Holanda, un trazado histórico que debutó en 1952 con Alberto Ascari y que se mantuvo en el calendario hasta 1985. Tras 35 años de ausencia, regresó en 2019 completamente renovado para ofrecer más espectáculo y seguridad.

Esta pista se distingue por su ubicación entre dunas y su diseño tipo "montaña rusa", con curvas peraltadas y rápidas que ponen a prueba la destreza de los pilotos. El circuito mide poco más de 4 km y la carrera constará de 72 vueltas, lo que garantiza emoción y estrategias ajustadas.

HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS 2025

Estos son los horarios oficiales (hora local en México):

VIERNES 29 DE AGOSTO

  • Entrenamientos Libres 1 (FP1): 12:30 - 13:30
  • Entrenamientos Libres 2 (FP2): 16:00 - 17:00

SÁBADO 30 DE AGOSTO

  • Entrenamientos Libres 3 (FP3): 11:30 - 12:30
  • Clasificación: 15:00

DOMINGO 31 DE AGOSTO

  • Carrera: 14:00

¿DÓNDE VER EN VIVO EL GP DE PAÍSES BAJOS EN MÉXICO?

En México, podrás seguir la transmisión en vivo a través de:

  • Fox Sports Premium (televisión de paga y aplicación móvil).
  • F1TV (plataforma oficial de Fórmula 1, con suscripción activa).

En otros países, también estará disponible en DAZN F1 y Movistar.

EL REGRESO DE CHECO PÉREZ

Una de las noticias que sigue dando de qué hablar en el paddock es el regreso de Sergio ´Checo´ Pérez a la F1 para 2026 con la nueva escudería Cadillac, respaldada por General Motors. Aunque aún falta para su debut, figuras como Max Verstappen ya celebraron la noticia:

"Estoy muy feliz por él, es un gran tipo y siempre nos hemos llevado bien. Me alegra verle de vuelta en la parrilla", dijo el tricampeón neerlandés.

¿QUIÉN GANÓ EL GP DE PAÍSES BAJOS EN 2024?

En la edición del año pasado, el vencedor fue Lando Norris (McLaren), seguido de Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari). El mexicano Checo Pérez terminó sexto, sumando puntos importantes antes de su cambio de equipo.

Marcela Islas
