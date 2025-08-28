Selección Mexicana: Javier Aguirre presentó la lista oficial de convocados para los amistosos contra Japón y Corea del Sur

Este jueves 28 de agosto, la Federación Mexicana de Futbol anunció la convocatoria oficial de la selección mexicana para los partidos amistosos de septiembre 2025, donde enfrentará a Japón y Corea del Sur en territorio estadounidense.

"El Vasco", dio algunas sorpresas en su lista de 26 jugadores, incluyendo debutantes y regresos esperados.

Una de las grandes novedades es la inclusión de Germán Berterame, delantero de Rayados de Monterrey, recientemente naturalizado mexicano, quien tendrá su primer llamado al Tricolor.

También destaca el regreso de Hirving "Chucky" Lozano, quien no había sido convocado desde hace varios meses.

Otro nombre inesperado es el de Juan José Sánchez Purata, defensor de Tigres UANL, quien convenció al cuerpo técnico durante el microciclo en el CAR y se ganó su lugar en esta gira.

La concentración iniciará el 31 de agosto en Oakland, California, y servirá como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el principal reto de Aguirre será definir a su once titular.

CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA PARA SEPTIEMBRE 2025

Porteros:

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas:

Rodrigo Huescas (FC Copenhague)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

César Montes (Lokomotiv)

Johan Vásquez (Genoa)

Juan José Sánchez Purata (Tigres UANL)

Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas:

Edson Álvarez (Fenerbahçe)

Erik Lira (Cruz Azul)

Marcel Ruiz (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Érick Sánchez (América)

Delanteros:

Roberto Alvarado (Chivas)

Diego Lainez (Tigres UANL)

César "Chino" Huerta (Anderlecht)

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (AC Milan)

Hirving "Chucky" Lozano (San Diego FC)

Alexis Vega (Toluca)

Germán Berterame (Rayados)

¡Mes patrio y juega nuestra Selección!



Enfrentaremos a dos grandes rivales asiáticos. La lista de convocados por Javier Aguirre está definida. ?#PorMéxicoTodo ??

*Publicidad para México* pic.twitter.com/zdJShdpNQR — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2025

FECHAS Y HORARIOS DE LOS AMISTOSOS EN MÉXICO

México vs. Japón – 6 de septiembre, 19:30 hrs (hora del centro de México)

México vs. Corea del Sur – 10 de septiembre, 19:00 hrs (hora del centro de México)

Ambos partidos se jugarán en horario nocturno y serán clave para que Aguirre observe a sus futbolistas antes de las eliminatorias rumbo al Mundial.