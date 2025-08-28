Champions League: así quedó el sorteo para la fase de liga; partidos más importantes

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 ya tiene a sus primeros emparejamientos definidos, dividiendo a los 36 equipos participantes en cuatro bombos según su coeficiente individual.
La ceremonia, que se transmitió en directo a través de UEFA.com y la app oficial de la Champions League, marcó el inicio de una temporada llena de emociones y choques de alto nivel.
ASÍ QUEDÓ EL SORTEO PARA LA FASE DE LIGA
- Bombo 1: Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP), Manchester City (ENG), Bayern Múnich (GER), Liverpool (ENG), Inter de Milán (ITA), Chelsea (ENG), Borussia Dortmund (GER), Barcelona (ESP).
- Bombo 2: Arsenal (ENG), Bayer Leverkusen (GER), Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Atalanta (ITA), Villarreal (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Frankfurt (GER), Club Brugge (BEL).
- Bombo 3: Tottenham (ENG), PSV Eindhoven (NED), Ajax (NED), Napoli (ITA), Sporting CP (POR), Olympiacos (GRE), Slavia Praha (CZE), Bodø/Glimt (NOR), Marsella (FRA).
- Bombo 4: Copenhagen (DEN), Mónaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qarabag (AZE), Athletic Club (ESP), Newcastle (ENG), Pafos (CYP), Kairat Almaty (KAZ).
El sorteo sigue un procedimiento mixto: primero se extrae una bola física del Bombo 1 y, posteriormente, un software automatizado asigna a los ocho rivales, asegurando que no se enfrenten equipos de la misma federación y que cada club tenga partidos tanto de local como de visitante.
PARTIDOS MÁS IMPORTANTES
- Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
- Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025
- Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
- Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
- Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
- Jornada 8: 28 de enero de 2026
RONDAS ELIMINATORIAS:
- Play-offs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026
- Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest
Con este sorteo, la Champions League promete una temporada repleta de duelos históricos y enfrentamientos que captarán la atención de los aficionados en todo el mundo. El calendario oficial de partidos se dará a conocer a más tardar el sábado 30 de agosto, completando la expectativa para los seguidores del torneo más importante de clubes europeos.