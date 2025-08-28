  • 24° C
Deportes

Champions League: así quedó el sorteo para la fase de liga; partidos más importantes

La UEFA Champions League 2025/26 definió su fase de liga con un sorteo que dividió a los 36 equipos en cuatro bombos según su coeficiente

Ago. 28, 2025
El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 ya tiene a sus primeros emparejamientos definidos, dividiendo a los 36 equipos participantes en cuatro bombos según su coeficiente individual.

La ceremonia, que se transmitió en directo a través de UEFA.com y la app oficial de la Champions League, marcó el inicio de una temporada llena de emociones y choques de alto nivel.

ASÍ QUEDÓ EL SORTEO PARA LA FASE DE LIGA

  • Bombo 1: Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP), Manchester City (ENG), Bayern Múnich (GER), Liverpool (ENG), Inter de Milán (ITA), Chelsea (ENG), Borussia Dortmund (GER), Barcelona (ESP).
  • Bombo 2: Arsenal (ENG), Bayer Leverkusen (GER), Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Atalanta (ITA), Villarreal (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Frankfurt (GER), Club Brugge (BEL).
  • Bombo 3: Tottenham (ENG), PSV Eindhoven (NED), Ajax (NED), Napoli (ITA), Sporting CP (POR), Olympiacos (GRE), Slavia Praha (CZE), Bodø/Glimt (NOR), Marsella (FRA).
  • Bombo 4: Copenhagen (DEN), Mónaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qarabag (AZE), Athletic Club (ESP), Newcastle (ENG), Pafos (CYP), Kairat Almaty (KAZ).

El sorteo sigue un procedimiento mixto: primero se extrae una bola física del Bombo 1 y, posteriormente, un software automatizado asigna a los ocho rivales, asegurando que no se enfrenten equipos de la misma federación y que cada club tenga partidos tanto de local como de visitante.

PARTIDOS MÁS IMPORTANTES

  • Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
  • Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025
  • Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
  • Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
  • Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
  • Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
  • Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
  • Jornada 8: 28 de enero de 2026

RONDAS ELIMINATORIAS:

  • Play-offs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026
  • Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
  • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
  • Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest

Con este sorteo, la Champions League promete una temporada repleta de duelos históricos y enfrentamientos que captarán la atención de los aficionados en todo el mundo. El calendario oficial de partidos se dará a conocer a más tardar el sábado 30 de agosto, completando la expectativa para los seguidores del torneo más importante de clubes europeos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
