Con dos goles de Messi, Inter Miami elimina a Orlando City y avanza a la Final de la Leagues Cup 2025

Lionel Messi volvió a ser decisivo y llevó al Inter Miami a una nueva final. El astro argentino marcó un doblete en la remontada 3-1 frente al Orlando City en el derbi de Florida.

Este resultado que coloca a las Garzas en la Final de la Leagues Cup 2025, donde enfrentarán al ganador del duelo entre LA Galaxy y Seattle Sounders el próximo 31 de agosto.

El conjunto dirigido por Gerardo "Tata" Martino jugará así su segunda final del torneo en tres años, recordando que ya levantaron el título en 2023 y ahora buscarán repetir la hazaña.

ORLANDO CITY SE ADELANTÓ, PERO MESSI APARECIÓ

Durante la primera mitad, Orlando City fue más peligroso pese a tener menor posesión (48%). Tras varias llegadas, lograron adelantarse al minuto 45 con un gol de Marco Pasalic, validado tras revisión del VAR.

Inter Miami reaccionó en el complemento y aprovechó la expulsión de un rival. Al minuto 75, Messi igualó el marcador con un penal ejecutado con frialdad, imposible para Pedro Gallese.

NUESTRO CAPITÁN NO FALLA DESDE EL PUNTO PENAL pic.twitter.com/LUMRM9LetH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025

Cuando el partido se acercaba al cierre, al 88´, el ´10´ argentino culminó una jugada colectiva en el área con su doblete para firmar la remontada. Finalmente, Telasco Segovia sentenció el 3-1 al 90´, tras asociarse con Luis Suárez y definir con categoría.

? Las palabras del capitán pospartido pic.twitter.com/eaLubFpSYK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025

INTER MIAMI VA POR SU SEGUNDO TÍTULO

Con Messi como líder y un equipo sólido en ataque, Inter Miami llega inspirado a la final de la Leagues Cup 2025, donde buscará conquistar su segundo campeonato de la competencia y seguir escribiendo su historia en el futbol de Estados Unidos.