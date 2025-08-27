  • 24° C
Deportes

Equipos clasificados a la UEFA Champions League 2025-26

Un total de 36 clubes provenientes de 15 países afiliados a la UEFA estarán presentes en esta nueva etapa

Ago. 27, 2025
Este 28 de agosto será el sorteo para definir los grupos.
La UEFA Champions League 2025-2026 ya está en marcha y los 36 equipos clasificados a la renovada Fase de Liga han sido confirmados. Esta edición marcará un nuevo formato en el torneo de clubes en Europa, cuyo desenlace tendrá lugar en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el próximo 30 de mayo de 2026.

¿QUÉ EQUIPOS JUGARÁN EN LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS LEAGUE?

Tras la final disputada en Múnich entre PSG e Inter de Milán, ahora la atención se centra en el sorteo que se celebrará mañana 28 de agosto de 2025, donde se conocerán los enfrentamientos de esta fase.

Un total de 36 clubes provenientes de 15 países afiliados a la UEFA estarán presentes en esta nueva etapa, incluyendo históricos como Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool y Juventus.

¿HABRÁ FUTBOLISTAS MEXICANOS EN LA CHAMPIONS 2025-2026?

Las esperanzas de que haya jugadores de México en el torneo, recaen en Rodrigo Huescas, quien forma parte del FC Copenhague. Por otro lado, Edson Álvarez, que recientemente firmó con el Fenerbahçe, quedó fuera tras la eliminación en los Playoffs ante el Benfica.

imagen-cuerpo

LISTA DE EQUIPOS CLASIFICADOS A LA FASE DE LIGA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

  • INGLATERRA: Liverpool, Arsenal, Newcastle, Manchester CitY, Chelsea, Tottenham
  • ITALIA: Napoli, Inter de Milán, Atalanta, Juventus
  • ESPAÑA: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
  • ALEMANIA: Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Freiburg
  • FRANCIA: PSG, Marsella, AS Mónaco
  • PAÍSES BAJOS: PSV Eindhoven, Ajax

El resto de los clubes se confirmarán tras el cierre de la fase de clasificación y playoffs.

De esta manera el sorteo del 28 de agosto revelará el camino de cada club rumbo al sueño de conquistar "La Orejona". La Champions 2025-26 es un torneo que, como cada edición, promete juegos interesantes. 

César Leyva
César Leyva
