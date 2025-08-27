California declara el 'Día de Fernando Valenzuela' en honor al legendario beisbolista

El legado de Fernando Valenzuela, uno de los beisbolistas más emblemáticos en la historia de los Dodgers de Los Ángeles y del deporte mexicano, recibió un nuevo reconocimiento en Estados Unidos.

Las autoridades de California proclamaron oficialmente el "Día de Fernando Valenzuela", como un homenaje a la trayectoria del exlanzador sonorense, quien marcó una época en las Grandes Ligas durante la década de los 80, con la famosa "Fernandomanía".

Valenzuela, originario de Etchohuaquila, Sonora, debutó con los Dodgers en 1980 y rápidamente se convirtió en ídolo de la afición angelina y de la comunidad latina en todo el país. En 1981, conquistó la Serie Mundial y ese mismo año logró una hazaña histórica al ganar tanto el premio Novato del Año como el Cy Young, algo que nadie más había conseguido hasta entonces.

Durante la ceremonia, funcionarios estatales destacaron no solo sus logros deportivos, sino también el impacto cultural y social que tuvo Valenzuela en la integración y el orgullo de la comunidad mexicana y latina en Estados Unidos.

"Fernando abrió puertas, unió culturas y puso el nombre de México en lo más alto", se mencionó en el acto.

Con este nombramiento, Valenzuela se une a un selecto grupo de personalidades que han recibido reconocimiento oficial en California, reafirmando que su influencia trascendió los diamantes de béisbol para convertirse en un símbolo de identidad y orgullo.

María Valenzuela, hija de la fallecida figura de los Dodgers de Los Ángeles, compartió en redes sociales un emotivo mensaje tras la proclamación del Día de Fernando Valenzuela en California, calificando este hecho como un importante paso para los mexicanos y la comunidad latina.

"No tengo palabras para expresar lo orgullosa que estoy de este momento; ojalá estuvieran aquí para verlo, pero los llevo conmigo en cada paso del camino. Continuaremos su legado con amor y orgullo; esto es más que un simple reconocimiento al legado de un hombre; es un gran paso adelante para los mexicanos y la comunidad latina, cuyas historias y contribuciones siguen moldeando a California y más allá", escribió en su cuenta de Instagram.

La fecha elegida para rendir homenaje al legendario lanzador coincide con el día de su cumpleaños, lo que hace aún más significativo el tributo, al recordar su excepcional trayectoria en las Grandes Ligas, misma que trascendió fronteras y tocó los corazones de miles de aficionados dentro y fuera del diamante.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Los Ángeles ya había proclamado el 11 de agosto de 2023 como el Día de Fernando Valenzuela, cuando se llevó a cabo el retiro oficial del número 34 en el Dodger Stadium, con la presencia del propio "Toro de Etchohuaquila", quien en vida disfrutó del histórico reconocimiento.