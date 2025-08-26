Psycho Clown: el día que nació una leyenda en la lucha libre mexicana

El 26 de agosto del 2017 se presenció un combate histórico que quedó grabado para siempre en la memoria de los aficionados. En el evento principal de Triplemanía 25, el legendario Dr. Wagner Jr. perdió su máscara ante Psycho Clown, hijo del gran Súper Porky, marcando así uno de los momentos más impactantes de la lucha libre mexicana.

INICIO DE LA RIVALIDAD

Todo comenzó un año antes, en Triplemanía XXIV, cuando Psycho Clown derrotó a Pagano en una brutal lucha de máscara vs cabellera. Fue entonces que Dr. Wagner Jr. lanzo un reto directo: máscara contra máscara en la siguiente edición de triplemania. El reto fue aceptado, y desde entonces comenzó la construcción de una rivalidad considerada por muchos como la lucha de la década.

Por un lado, Psycho Clown, el "Totalmente Payaso", era la figura dominante en AAA, con una racha imparable y un carisma que lo volvía un luchador muy popular y querido por la afición, sobre todo por los niños. Por el otro, el experimentado Dr. Wagner Jr., un luchador veterano que buscaba reafirmar su legado y demostrar que aún estaba para grandes cosas.

PYSCHO CLOWN SE CONVIERTE EN LEYENDA

La lucha en un verdadero espectáculo en la Arena CDMX, donde ambos luchadores lo dieron todo. En un combate lleno de emoción, dramatismo y entrega, Psycho Clown aplicó un poderoso martinete que llevó a la cuenta de tres sobre Wagner Jr., sellando así su victoria, pero antes de eso dijo ante todos que su hijo será el responsable de su venganza por la caída de su incógnita.

Con la derrota, Dr. Wagner Jr. tuvo que revelar su identidad ante el público luchistico: Juan Manuel González Barrón, originario de Torreón, Coahuila, quien en ese momento tenía 52 años de edad, era el que porto por muchos años el nombre de Dr. Wagner Jr. Así terminaba uno de los legados enmascarados más respetados del pancracio mexicano, con más de dos décadas de historia.

LA ACTUALIDAD DE PSYCHO CLOWN

Hoy, a ocho años de ese icónico combate, Psycho Clown se ha consolidado como uno de los luchadores más importantes no solo de México, sino del mundo.

Con la reciente adquisición de AAA por parte de WWE, Psycho ha sido uno de los elementos más promovidos, participando en eventos de talla internacional. Hace unas semanas, hizo su debut en SmackDown.

Además, en Triplemanía XXXIII, Psycho Clown, haciendo equipo con Pagano, se coronó como campeón de parejas tras vencer a Los Garza, demostrando que su dominio en el ring continúa.

Psycho Clown no solo es una leyenda de la lucha libre mexicana, sino una figura destinada a trascender fronteras y convertirse en un ícono global de los cuadrilateros.