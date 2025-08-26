Checo Pérez vs Valtteri Bottas: ¿quién tiene más triunfos en la Fórmula 1?

Cadillac ha hecho oficial el fichaje de Checo Pérez y Valtteri Bottas como su alineación de pilotos para la temporada 2026 de Fórmula 1. Con ambos corredores confirmados, surge la pregunta de ¿quién será el piloto número 1 del equipo estadounidense?

Para poder responderla es necesario analizar las estadísticas generales de cada piloto ya que estas podrían ser decisivas a la hora de que el equipo llegue a la conclusión de quién deberá ser el principal.

Aunque cabe resaltar, que posiblemente Sergio Pérez pudo haber negociado la titularidad para firmar con Cadillac, tras varios años siendo el número dos en Red Bull.

CHECO PÉREZ REGRESA CON AMBICIONES DE LIDERAZGO

Después de un año fuera de la parrilla tras su salida de Red Bull, donde compartía equipo con el dominante Max Verstappen, Sergio "Checo" Pérez regresa a la Fórmula 1 con el objetivo claro de liderar el proyecto de Cadillac. A sus 35 años, el piloto mexicano llega motivado y con la intención de asumir el rol protagónico en esta nueva etapa.

VALTTERI BOTTAS: MÁS VICTORIAS, PERO PROTAGONISMO MENOS RECIENTE

Por su parte, Valtteri Bottas también ha sido confirmado como piloto oficial de Cadillac. El finlandés cuenta con un palmarés más amplio en cuanto a victorias: 10 triunfos en Fórmula 1, todos obtenidos durante su paso por Mercedes entre 2017 y 2021. Bottas debutó en F1 en 2013 y ha sido un competidor constante, aunque en los últimos años su rendimiento ha sido más discreto.

¿QUIÉN TIENE MÁS VICTORIAS EN FÓRMULA 1?

Valtteri Bottas : 10 victorias (todas con Mercedes)

: 10 victorias (todas con Mercedes) Checo Pérez: 6 victorias (1 con Racing Point, 5 con Red Bull)

En términos puramente estadísticos, Bottas lleva ventaja en número de victorias. Sin embargo, la historia reciente de Pérez, incluyendo su subcampeonato mundial en 2023, podría pesar más al momento de definir el rol principal dentro de Cadillac.

¿QUIÉN SERÁ EL PILOTO NÚMERO 1 DE CADILLAC?

La decisión no dependerá solo de las estadísticas pasadas, sino de quién se adapte mejor al proyecto de Cadillac, quién rinda más en pista en 2026 y, por supuesto, de los resultados obtenidos durante la temporada.

Por ahora, Checo Pérez parece tener una ligera ventaja emocional y mediática, mientras que Bottas cuenta con la solidez numérica.