James Rodríguez dejaría al Club León para fichar con Rayados de Monterrey

El mercado de fichajes en la Liga MX sigue sorprendiendo, y ahora James Rodríguez, uno de los nombres más reconocidos del futbol internacional está en el centro de los rumores.

El mediocampista colombiano, quien llegó al Club León con altas expectativas, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de los Rayados de Monterrey, según información de El Universal.

¿POR QUÉ JAMES RODRÍGUEZ SALDRÍA DEL LEÓN?

La salida de James no sería del todo sorpresiva. El proyecto que lo convenció de llegar al equipo esmeralda se debilitó tras la sanción de la FIFA, que dejó al León sin boleto al Mundial de Clubes. Este golpe habría disminuido el interés del colombiano por continuar en la institución, alimentando los rumores de una posible transferencia.

A esto se suma su estado físico, ya que las molestias musculares lo han dejado fuera de varios partidos. Esta situación ha generado incertidumbre sobre su continuidad, y la directiva de León estaría dispuesta a escuchar ofertas con el objetivo de liberar espacio salarial y reforzar otras posiciones.

PIENSAN EN EL SUSTITUTO



Todo parece indicar que James Rodríguez se marchará del León al termino de este torneo.



? El colombiano ha expresado que no hay pláticas para renovar y desde diario Récord afirman que no hay intención de hacerlo por parte de la directiva.



Incluso... pic.twitter.com/9RTtxcehCY — Futbol Total (@futboltotal) August 26, 2025

RAYADOS QUIERE A JAMES

Por el lado de Monterrey, el interés es claro. Rayados ve en James una oportunidad para sumar talento y experiencia a su mediocampo, en un equipo que ya cuenta con figuras de talla internacional como Sergio Ramos.

La llegada del colombiano sería un golpe mediático y deportivo, y colocaría al conjunto regio, que ahora ocupa el primer lugar en la tabla general, como uno de los favoritos al título del Apertura 2025.

El cierre del mercado está muy cerca, por lo que las negociaciones deberán acelerarse si ambas partes quieren concretar este movimiento que podría ser el fichaje bomba del verano en la Liga MX.

¿SE VA O SE QUEDA?

Por ahora, James Rodríguez sigue siendo jugador del Club León, pero su futuro parece estar más cerca de Monterrey que de Guanajuato. La afición esmeralda teme su salida, mientras que los seguidores de Rayados ya imaginan al colombiano vistiendo los colores albiazules.